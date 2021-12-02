【ESG】阿里巴巴技術的練兵場　首個100%雲上雙11

隨着低碳經濟轉型趨勢加快，以科技創新為驅動的綠色商業變革正在全球範圍內深入推進。

每年天貓雙11都是阿里巴巴技術的練兵場，作為全球最大的電商消費節日，也是一項規模龐大的數碼工程，雙11持續推動着我們加快技術創新。2014年我們自研了數據庫OceanBase來承載雙11的交易系統；2015年雙11我們上綫了全球最大規模的混合雲架構；2019年雙11，我們實現了核心交易系統上雲；今年則是我們首個100%的雲上雙11。

今年雙11的主題是綠色。透過技術創新，淘寶每萬筆訂單交易的計算成本已比3年前降低了50%。在實現基礎算力突破的同時，我們相信，技術尤其是雲端技術，可以在社會、環境、生態可持續發展中發揮更大的作用。雲端技術作為推進數碼經濟、數碼社會重要的能力之一，可透過讓算力效率實現大幅提升，為節能減碳作出重大貢獻。我們以雙11為契機，大力推動綠色雲端技術的發展，希望藉此推動整個商品交易鏈的綠色升級，最終讓技術為社會和環境帶來裨益。

3方面減碳排放

事實上，近年來阿里巴巴一直致力在商品海量交易的雙11期間，大幅減低整個交易鏈路的碳排放和碳成本。我們認為實現碳成本大幅下降主要可從以下幾個方面探索：

1. 數據中心更加環保：過往阿里巴巴一直將降低數據中心能耗作為重中之重。我們已於張北和杭州仁和的數據中心採用了包括風能和液冷在內的可再生能源。今年雙11期間，張北數據中心使用清潔能源，實現了減碳2.6萬噸。

2. 提升數據中心的利用率：數據中心自身的利用率一般都較低，一些小型數據中心利用率可能不及10%。而透過雲端讓算力共享，可令資源實現更好的統一調度，借助雲的模式和技術架構，我們有機會大幅提升數據中心的利用率。今年雙11期間，阿里巴巴把所有業務都搬到雲上，並且全部利用雲原生架構，由此做到上千萬的計算資源實現高效利用。

3. 透過優化芯片運算和綠色計算來降低單位算力的能耗：今年我們將達摩院的AI推理芯片「含光800」應用於雙11淘寶的商品搜索，令算法效率可提升近2倍，單位算力能耗降低58%。此外，阿里巴巴自研的、目前全球最大規模的AI預訓練模型M6亦於今年雙11期間投入使用。該模型以低碳、高算力的算法模型，提升算力的同時實現減碳。

此外，我們亦透過一系列創新技術和手段於商品流通和運輸的環節實現降碳減排。我們不僅為商家提供了一些創新的數碼供應鏈方案，助其更精準預測銷量，更智能地備貨，還以算法幫助商家優化包裝箱的設計，為其建議最佳運輸路線；而我們的物流平台菜鳥同樣採用了更環保的包裝箱物料，並以智能交易合單來進一步減少碳排放。

未來，我們希望進行更多前瞻性的技術研發，提出更深層更核心的解決方案，協助各行業降低生產成本及碳排放。阿里巴巴達摩院目前已着手研究一些前沿領域，包括借助能源優化的算法協助能源產業減排。我們早前亦推出AI短臨氣象預報平台，旨在提供更精準實時的氣象預報，助能源等產業更好規劃碳交易。

如今企業的發展不能只注重業務增速，更要看為社會創造的長遠價值。隨着社會對「綠色算力」的需求迎來爆發式增長，能源產業脫碳減排需求日增；加上普通消費者對「綠色物流」、低碳商品亦有更高期望，為雲計算行業及阿里巴巴帶來全新的機遇及挑戰。以雙11為契機，我們期待攜手合作夥伴、商家、企業、消費者，共同持續推動可持續發展的技術。

【關於作者】

多角度分析影響全球科技及電商行業的重大趨勢，解構雲端技術及數據智能（Data Intelligence）等新興科技的最新發展，正如何重塑數碼經濟所需的基礎設施，進而改變企業的營商思維及市場生態。