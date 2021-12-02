【品味投資】3隻百達翡麗名錶　創世界拍賣紀錄　最貴以2千3百萬成交

著名腕錶品牌百達翡麗深受鐘錶收藏家熱捧和愛戴。上星期國際拍賣行佳士得（Christie's）舉行的香港精緻名錶拍賣，當中有4隻名錶刷下世界拍賣紀錄，其中3隻屬百達翡麗品牌。同日進行的日間及夜間兩場拍賣總成交額高達5億5,900萬港元。

當日拍賣全場最高成交拍品的是百達翡麗（Patek Philippe）型號2419，1946年製的18K金三問腕錶，它以接近最高估價的23,050,000港元成交。這隻名錶能成為全場最高成交價的原因是，它是製錶界中最高級別且最為稀有的作品，異常珍貴，而且它由卡地亞負責銷售和壓印編號，並獲卡地亞的後補證書所確認。



另外百達翡麗（Patek Philippe）型號1436曾是由傳奇百達翡麗藏家小亨利 ·格雷福斯珍藏，而型號2497由其孫子Reginald H. Fullerton Jr.購藏，兩隻名錶最終同樣以13,450,000港元成交，創下全新世界拍賣紀錄。



另一腕錶品牌里查德米爾（Richard Mille）的粉紅水晶型號07-02，則創下這個型號世界拍賣紀錄。RICHARD MILLE極罕有粉紅水晶鑲鑽石自動上弦女裝腕錶，鑲有鑽石，由一整塊玫瑰色的半透明藍寶石水晶製成，是品牌第一款以彩色水晶製成的腕錶。佳士得拍賣網頁指這一款腕錶是真正的稀有寶藏，亦是當今世上最受追捧的女裝時計之一。

▼ 點擊圖片放大 +2

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經