【虛擬銀行】ZA Bank推薦好友計劃　推薦5人開戶即賺3,000元現金獎賞

虛擬銀行ZA Bank 推出全新推薦好友計劃「三五成群 賺盡3000銀」，即日起至2022年1月4日，ZA Bank現有用戶只要推薦好友使用邀請碼成功開戶，並在開戶後14日內使用ZA Card在任何商戶消費一次，推薦人可獲得100元現金獎賞，被推薦人亦可獲120元現金獎賞。

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即日起至2022年1月4日，ZA Bank現有用戶只要推薦好友使用邀請碼成功開戶，並在開戶後14日內使用ZA Card在任何商戶消費一次，推薦人可獲得100元現金獎賞，被推薦人亦可獲120元現金獎賞。



當推薦人累計達3個和5個成功推薦後，在原本現金獎賞以外，推薦人將分別賺額外700元和1,800元現金獎賞，即分別累計賺1,000元和 3,000元現金獎賞。獎賞無上限，推薦愈多，獎賞愈多，優惠受條款及細則約束。

推薦人的推薦獎賞總額 1 人 100元 2 人 200元 3 人 300元+額外700元＝合計1,000元 4 人 1,100元 5 人 1,200元+額外1,800元＝合計3,000元 6 人 3,000元+ 其後每位100元

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需要注意，被推薦人必須成為ZA Bank的新客戶，未曾持有任何 ZA Bank 的產品（包括但不限於存款賬戶、貸款賬戶），以及成功使用邀請碼開立ZA Bank帳戶，並在開戶後14日內使用 ZA Card在任何商戶消費一次。

責任編輯：李瑩

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