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【虛擬銀行】ZA Bank推薦好友計劃　推薦5人開戶即賺3,000元現金獎賞

個人增值 18:34 2021/12/01

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虛擬銀行ZA Bank 推出全新推薦好友計劃「三五成群　賺盡3000銀」，即日起至2022年1月4日，ZA Bank現有用戶只要推薦好友使用邀請碼成功開戶，並在開戶後14日內使用ZA Card在任何商戶消費一次，推薦人可獲得100元現金獎賞，被推薦人亦可獲120元現金獎賞。

【富融銀行聯乘759阿信屋推冬日賞 綁定WeChat Pay HK送150元電子優惠券：按此

即日起至2022年1月4日，ZA Bank現有用戶只要推薦好友使用邀請碼成功開戶，並在開戶後14日內使用ZA Card在任何商戶消費一次，推薦人可獲得100元現金獎賞，被推薦人亦可獲120元現金獎賞。

當推薦人累計達3個和5個成功推薦後，在原本現金獎賞以外，推薦人將分別賺額外700元和1,800元現金獎賞，即分別累計賺1,000元和 3,000元現金獎賞。獎賞無上限，推薦愈多，獎賞愈多，優惠受條款及細則約束。

推薦人的推薦獎賞總額
1 人 100元
2 人 200元
3 人 300元+額外700元＝合計1,000元
4 人 1,100元
5 人 1,200元+額外1,800元＝合計3,000元
6 人 3,000元+ 其後每位100元

【虛銀保安拍得住傳統銀行！ 登入交易2方面睇吓你嘅銀行有無做足：按此

需要注意，被推薦人必須成為ZA Bank的新客戶，未曾持有任何 ZA Bank 的產品（包括但不限於存款賬戶、貸款賬戶），以及成功使用邀請碼開立ZA Bank帳戶，並在開戶後14日內使用 ZA Card在任何商戶消費一次。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 理財快訊

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