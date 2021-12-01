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【ESG】科大與港交所合辦可持續發展金融課程　明年列工商管理碩士選修科

ESG社會 18:14 2021/12/01

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ESG投資主題漸成為主流，金融業界對擁有相關知識的人才求才若渴。香港科技大學公布，與港交所攜手合作推出可持續發展金融課程，為綠色金融培育新一代人才，並協助香港發展為全球綠色金融樞紐出力。有關課程將於明年春季成為科大工商管理碩士課程的選修科。

【恒指公司新推3項指數 ESG指數表現能否跑贏大市？：按此

為金融業填補人才缺口

科大指，香港作為國際金融中心，在亞洲享有特殊地位，融資網絡及工具發展成熟，可為推動亞洲地區的綠色金融項目發揮重要角色。課程由科大商學院與香港交易所共同籌劃，讓學生掌握新的知識和技能，為香港發展成綠色金融中心填補人才缺口。

該課程名為「可持續發展與商業實務」，將於2022年春季學期成為科大工商管理碩士課程的選修科。內容包括可持續發展金融和負責任投資的框架，探討不同資產類別的環境、社會與管治（ESG）投資方案、相關產品和策略方向，以及監管措施。

【CFA協會：全球逾1.15萬人報讀ESG投資證書課程：按此

科大商學院副院長兼工商管理碩士課程主任陳泰元教授指，教育不單旨為經濟作出貢獻，更希望回應不斷轉變和迫切的社會和環境需求，為畢業生帶來新的發展機會。

港交所董事總經理兼綠色及可持續發展金融主管許淑嫻表示，香港要成為亞洲可持續發展金融樞紐，爭取領導地位，培育人才相當重要。她又指，期待與新一代領袖分享在多個資本市場的知識和實踐經驗，共創淨零排放的未來。

新課程涵蓋的主題包括：

  • 可持續發展金融的背景、歷史和生態圈的主要持份者
  • 可持續金融的最新發展：法規、標準及市場發展趨勢
  • 可持續發展投資活動與策略
  • 不同資產類別的綠色與可持續投資產品

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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