【網上熱話】5年前30美元買素描現值數千萬？　拍賣會可尋寶？

現在流行買賣二手物品、畫作、古董，而且藝術拍賣會也很流行。但是，有否想過5年前在拍賣會上買一幅30美元的素描，現在價值數千萬？

英國倫敦Agnews Gallery最近展出一幅價值3,700萬英鎊的素描，是畫家杜勒（Albrecht Dürer）在1503年繪畫的作品，名為"The Virgin and Child with a Flower on a Grassy Bench"，描繪聖母坐在草地上抱着孩子的情景，是準備用來上色的草稿。

這幅畫的身世十分曲折離奇。它首先由Maison Carlhian公司在1919年收購，然後由美國著名建築師Jean-Paul Carlhian家族擁有。不過，Carlhian在2012年逝世，他的家中遺物就在2016年一次拍賣會中拍賣，當中包括這幅畫。Carlhian的女兒當時認為，這幅畫雖然有杜勒的"A.D."簽名，但覺得是仿製畫而非真跡，於是在拍賣會上用30美元（約233港元）的價錢賣出。

當時有一個不願透露姓名的美國男子，購買了這幅沒有畫框的畫。他並不知道畫作的來歷，於是隨便放在家中飯廳內。

直到2019年Agnews Gallery股東Clifford Schorer到訪波士頓的時候，首度聽聞這幅畫的消息，就去聯絡那名男子。最初那名男子要求用500元美元收購，但經過畫廊及專家兩年鑑定後，發現畫中有杜勒常用的三叉戟標記和環形浮水印，是一件真跡，價值更加可達3,700萬英鎊（3億8400萬港元）。

於是那名男子便得到了一筆意外之財。Schorer用10萬美元作為預付金收購畫作，那名男子除了用來還卡數、更重新裝修房屋、買新車，並捐一筆巨額款項給教堂。

杜勒是15至16世紀文藝復興時期的畫家，20多歲就已經成名。他的素描、版畫及油畫作品都很著名，現存畫作超過200幅，不少畫廊和博物館也有收藏他的作品。

▼ 點擊圖片放大

責任編輯：李伊洛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經