【網上熱話】5年前30美元買素描現值數千萬？　拍賣會可尋寶？

現在流行買賣二手物品、畫作、古董,而且藝術拍賣會也很流行。但是,有否想過5年前在拍賣會上買一幅30美元的素描,現在價值數千萬?

英國倫敦Agnews Gallery最近展出一幅價值3,700萬英鎊的素描,是畫家杜勒(Albrecht Dürer)在1503年繪畫的作品,名為"The Virgin and Child with a Flower on a Grassy Bench",描繪聖母坐在草地上抱着孩子的情景,是準備用來上色的草稿。

這幅畫的身世十分曲折離奇。它首先由Maison Carlhian公司在1919年收購,然後由美國著名建築師Jean-Paul Carlhian家族擁有。不過,Carlhian在2012年逝世,他的家中遺物就在2016年一次拍賣會中拍賣,當中包括這幅畫。Carlhian的女兒當時認為,這幅畫雖然有杜勒的"A.D."簽名,但覺得是仿製畫而非真跡,於是在拍賣會上用30美元(約233港元)的價錢賣出。

當時有一個不願透露姓名的美國男子,購買了這幅沒有畫框的畫。他並不知道畫作的來歷,於是隨便放在家中飯廳內。

直到2019年Agnews Gallery股東Clifford Schorer到訪波士頓的時候,首度聽聞這幅畫的消息,就去聯絡那名男子。最初那名男子要求用500元美元收購,但經過畫廊及專家兩年鑑定後,發現畫中有杜勒常用的三叉戟標記和環形浮水印,是一件真跡,價值更加可達3,700萬英鎊(3億8400萬港元)。

於是那名男子便得到了一筆意外之財。Schorer用10萬美元作為預付金收購畫作,那名男子除了用來還卡數、更重新裝修房屋、買新車,並捐一筆巨額款項給教堂。

杜勒是15至16世紀文藝復興時期的畫家,20多歲就已經成名。他的素描、版畫及油畫作品都很著名,現存畫作超過200幅,不少畫廊和博物館也有收藏他的作品。

責任編輯:李伊洛

