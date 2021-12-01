【樂悠咭】1961年出生人士今起可申請樂悠咭　65歲或以上申請詳情明年首季公布

政府宣布，1961年出生的合資格人士可於今日（12月1日）起，透過「八達通App」手機應用程式或郵寄表格，申請專為政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（2元優惠計劃）而設的個人八達通卡「樂悠咭」。

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必須今年底前遞交申請

「樂悠咭」印有合資格受惠人士的個人相片及姓名，每名合資格人士只可持有一張。政府會資助合資格人士首次申請「樂悠咭」的20元申請費用，申請人無須另行支付任何申請費用。



60至64歲的合資格人士必須持有「樂悠咭」，才可於明年2月27日起享用2元乘車優惠。八達通卡有限公司至今共收到約40.4萬申請，估計佔1957至1960年出生人口約84%。政府呼籲61至64歲逾期尚未申請「樂悠咭」的合資格人士盡快遞交申請。



合資格人士需特別留意，若以郵寄方式申請「樂悠咭」，必須在今年12月31日前遞交申請，否則不會在明年2月27日前收到「樂悠咭」，屆時將未能享用2元乘車優惠。

65歲或以上申請安排明年首季公布

八達通卡有限公司已就資料不詳或證明文件不齊的申請向申請人發出手機短訊及信件，要求補交資料。接獲短訊的申請人應盡快致電查詢熱線（2266 2222）（選擇語言後按6、2、3及0直接與職員聯絡），而收到信件的申請人則應在14天內使用夾附的回郵信封補交資料，否則有關申請將不獲繼續處理。



八達通卡有限公司已由8月中旬起陸續寄出「樂悠咭」，並以手機短訊形式通知申請人留意收取。如申請人在收到有關短訊後10日或在完成申請後四星期仍未收到「樂悠咭」，請致電上述查詢熱線。

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「八達通App」手機應用程式、申請表（不設免郵費回郵信封），以及派發紙本申請表（附有免郵費回郵信封）的指定地點名單已載於「樂悠咭」網頁。另外，亦有填寫申請表的示範短片，詳細介紹使用「八達通App」或以郵遞方式申請的具體步驟。



現時65歲或以上的受惠人士，可繼續使用現有不記名長者八達通卡或個人八達通卡享有2元乘車優惠。政府將於明年第一季公布他們申請「樂悠咭」的安排。另外，現時持有有效「殘疾人士身分」個人八達通卡的合資格殘疾人士可繼續享用2元乘車優惠，無須申請「樂悠咭」。

責任編輯：鄭樂怡

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