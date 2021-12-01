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【薪酬調查】明年打工仔平均加薪1.7%　6個工種加薪幅度跑贏大市

個人增值 18:40 2021/12/01

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求職網站早前就2022年首季的招聘、薪酬及福利意向進行調查，結果顯示僱主預期來年打工仔平均薪金調整幅度為+1.7%，較2021年的輕微回升近1%。另外，招聘計劃方面亦預計逐步回復到疫情前的水平，超過3成僱主計劃於首季增聘全職人手以擴展業務，比去年同類調查顯著回升18%。

JobsDB於2021年9月委託獨立調查機構，訪問了本港438家商業機構。

近3成僱主擬明年首季增聘人手

全球疫情未退，經濟前景有待逐步復甦。今年6月至8月期間，21%企業曾削減人手，與去年相若（23%）。不過，調查同時指出，81%受訪僱主有進行招聘，74%僱主有聘請全職員工，比去年同期上升19%。

調查結果發現，2022年首季，55%企業會維持現有人手；另有32%僱主表示計劃將增聘全職人手，較2021年上升近兩成，接近2019年疫情前的數字（38%）。

2022年首季需求較大的5大工種

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整體薪酬調整方面，調查顯示僱主預期來年有+1.7%升幅，繼連續兩年下跌後首次回升，較2021年輕微上升近1%（+0.9%）。

2022年6大加薪幅度最高工種

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2022年3大加薪幅度最低工種

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提供Work-life Balance措施留人才

調查顯示，僱主認為求職者的相關經驗仍然是最重要的考慮（70%），其次為求職者的工作方式與個性能否適應公司的企業文化（39%）、求職者的學歷（38%）。

另外，調查指出，63%受訪僱主表示，過去12個月曾出現求職者婉拒取錄的情況，主要因素為同時獲兩間公司聘用（89%）及不滿意新公司提出的條件（54%），另有三分一表示求職者以決定留在原本的公司為由婉拒取錄。調查又指，除了薪金和基本福利（41%），受訪企業還以提供優良的工作環境／設施（35%）、同事間的和諧關係（26%）以及公司提倡Work-life Balance（25%）等措施以招攬合適人才。

此外，企業亦提供以下各種與Work-life Balance相關的措施以保留人才，如五天工作周（82%）、於特別節日讓員工提早放工（79%）、允許穿着便服上班（53%）、零食／飲品／水果供應（55%）及在家工作（49%）；其中更有一半容許員工在家工作的企業讓員工彈性選擇每周在家工作的日數。

 

責任編輯：曹佩鈞

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