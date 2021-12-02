【生活成本】 全球生活成本最貴城市香港讓位　香港汽油價格比荷蘭貴14%全球排第幾

經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit，EIU）近日發表《2021年全球生活成本調查報告》（WORLDWIDE COST OF LIVING 2021），往年生活成本排名最高的香港，今年跌落第五名，被新加坡等地反超前，而以色列特拉維夫因以色列貨幣謝克爾飆升，成為2021年生活成本最高的城市。

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調查表示，特拉維夫2020年排第五名，今年突然躍身成為生活成本最貴的城市，主要原因是以色列成功推出新冠疫苗後，其貨幣謝克爾兌美元匯率上漲。報道指，今年謝克爾兌美元迄今已上漲4%，加上當地有約一成的商品成本上漲，導致特拉維夫成為生活成本最貴的城市。

截至2021年9月，EIU調查了173個城市共200多種產品和服務價格，追蹤其城市的物價升幅。今年城市的生活成本升至5年來高位，通脹情況比疫情更嚴重，以當地貨幣計算，升幅達3.5%，比去年的1.9%高。報告指，全球受供應鏈問題、貨幣匯率波動及消費者需求變化影響，導致商品價格飆升。

以往香港一直處於榜首，是全球生活成本最貴的城市，今年終於跌回第五名，由特拉維夫頂上。而去年同樣排第一位的蘇黎世及巴黎，今年同樣回落，不過仍然高於香港，分別排第四及第二位。

■2021全球生活成本最貴城市排名■

（排名由低至高排列）

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香港每公升油價為全球最貴

雖然香港的生活成本相比其他城市有輕微回落的跡象，不過本港油價依然高企，每公升汽油價格蟬聯3年位列第一。今年全球物價上升，當中交通運輸成本的增幅最大，平均每公升汽油價格上漲21%。而香港每公升汽油價格為2.50美元，比去年的2.19美元升約14%。油價排第二高的城市為荷蘭阿姆斯特丹，每公升汽油價格為2.18美元，略低於香港14%。

■2021年每公升油價最貴城市排名■

（排名由低至高排列）

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報告負責人Upasana Dutt更表示，隨着市民薪酬增加，相信未來城市的物價會繼續攀升，進一步加重生活成本。EIU預測，明年全球消費物價通脹率（CPI）會由現時的5.1%回落至4.3%，但仍遠高於近幾年水平。若供應鏈恢復正常、疫情舒緩，相信明年通脹情況會有所改善。

責任編輯：嚴熹曼

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