透視物流行業的科技及環保創新 推動可持續發展

新冠疫情揭示物流和供應鏈生態系統所面對的痛點，同時也揭示其對經濟增長和貿易的重要性。疫情期間電子商務發展蓬勃，根據研究機構Transport Intelligence（Ti）報告顯示，2020年全球物流業市場規模按年增長達27%。過去兩年，物流行業在科技和可持續方面持續加速發展，以滿足消費者的期望，而這一趨勢正在延續。

疫情下，全球供應鏈受阻和運輸的延誤，促使市場尋求更高效透明的供應鏈服務，同時希望通過優化技術能力和實踐可持續，以實現更普惠及具協同能力的跨境物流網絡。作為阿里巴巴集團的智能物流骨幹，菜鳥網絡持續採用新技術及提升供應鏈營運，致力攜手業界加強整體物流行業的服務能力及敏捷度，應對不同的物流挑戰。

以科技降本增效 加強物流服務穩定性

根據Ti發表的《2021年全球電子商務物流》報告，預期從2020年至2025年，全球電子商務物流市場的年複合增長率將為8.6%，反映市場對電商物流的需求持續上升。在這個趨勢下，智能物流將發揮日益關鍵的作用，使企業能夠提供高成本效益的電商物流履約能力，持續擴大所觸達的全球消費群。在這方面，菜鳥網絡圍繞不同的主要交通網絡建立智能樞紐，包括國際機場、港口，以及鐵路網絡等；貨品能夠直接送到樞紐，縮短整體處理訂單及跨境輸送時間，增強物流穩定性，從而構建可靠、無縫的物流網絡。

菜鳥網絡亦引入自主開發的智能訂單管理技術，協助整理來自同一消費者的多筆電商訂單，並將其打包至同一包裹，便利跨境運輸。受惠於規模效應，這技術在不增加消費者或商戶成本下，令整體運輸服務提速。此外，所有包裹都貼有電子面單，在整個運送過程中可以實時檢測包裹狀況，並可以快速作出調整，加強物流過程的穩定性。

首在港佈局菜鳥驛站 「最後一公里」更便捷

除以技術提升跨境電商物流能力之外，與消費者更加切身的，莫過於「最後一公里」的物流體驗。針對香港市場方面，「最後一公里」也是消費者所關注的。

GlobalData電商分析顯示，隨著網購越来越受消費者青睞，預計2021年香港電子商務銷售額將實現11.1%的強勁增長。因此，高效的履約交付成為電商消費者的剛需，也對「最後一公里」配送和整個物流鏈路的無縫銜接有更高的要求。有見及此，菜鳥網絡旗下社區數字化生活服務設施菜鳥驛站首次亮相香港，為消費者提供更便捷的「最後一公里」服務。

10家菜鳥驛站和60個菜鳥自提點於十月底正式落戶香港，這是菜鳥驛站首次在境外亮相。未來，菜鳥驛站將在香港加快佈局，菜鳥網絡的建築面積預計將超過4,000平方米，向香港消費者提供自助取貨服務。此外，菜鳥還將推出洗衣及社區零售等增值服務，提升整體服務體驗。

科技成促進綠色物流的關鍵 助力減碳排

除了提高運營效率及節約成本外，科技對促進綠色物流生態發揮著重要的作用。菜鳥網絡在各個物流環節中應用科技創新，從而推動實踐更綠色的物流方案。

舉例說，智能包裝算法使菜鳥網絡能將產品分類到合適尺寸的盒子中。單計今年天貓雙11全球狂歡季（雙11）首10天，使用菜鳥電子面單和智能裝箱的包裹超過12億件；從菜鳥倉發出的綠色包裹超過1,500萬件，這些「綠色包裹」均採用無膠帶拉鏈箱、可降解包裝和原箱發貨。

此外，在今年雙11首10天，通過使用電子面單、原箱發貨、裝箱算法、驛站綠色回收和寄件等舉措，菜鳥綠色物流實現碳減排1.8萬噸。

隨著大家在整個物流過程中精準及個性化地應用綠色科技，期望菜鳥網絡繼續與業界持續減少每筆物流訂單的碳排放。

▲ 菜鳥網絡國際供應鏈事業部香港大區總經理何祖濤