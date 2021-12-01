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【退休理財】調查：快樂退休關鍵取決於理財知識　72%港人對退休後如何用強積金沒明確想法

退休規劃 15:48 2021/12/01

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信安香港發布「信安香港退休健康指數」調查，結果顯示實踐健康快樂的退休關鍵取決於理財知識，而不局限於財富多寡。強積金（MPF）制度推行21年，不少港人累積相當金額的強積金用作退休用途，惟調查亦發現，72%港人對退休時如何運用積存的強積金沒有明確的想法。

【40歲月入6萬計劃買樓收租 1萬月供股票組合應點砌？：按此

港人退休健康指數為56分

調查於今年9月1日至9月8日期間在網上對1000名年齡介乎35至60歲人士進行。調查結果顯示，退休健康指數以100分為滿分，並以財務狀況和態度、健康、社交和活動為骨幹，港人整體分數為56，理財知識較高的受訪者平均指數比理財知識較低的受訪者高出9分。

信安香港指，根據調查結果顯示，理財知識或會直接決定一個人如何規劃財務，進而某程度上影響健康、社交和活動，這幾個範疇均是構成健康快樂退休生活的關鍵。

【5旬夫婦月入6.6萬計劃提早退休 持千萬資產如何製每月5萬被動收入？：按此

6成人自認理財知識水平偏低

調查亦顯示，65%的受訪者表示自己理財知識水平偏低，而收入最高、家庭月入10萬元以上的組別亦不例外。當問及未來投資回報預期時，理財知識較低的組別對投資回報期望過高，預期年回報率為10%，而理財知識較高的受訪者則為7%。

惟更出人意表的是，72%的受訪者對退休時如何運用積存的強積金沒有明確的想法。 51%聲稱退休後生活會依靠積存的強積金及強積金以外的儲蓄；49%認為他們已為退休做好財務準備或已有準備。

退休前做好財務準備當然十分好，但退休後如何繼續作適當的投資同樣重要，信安投資及退休金服務有限公司行政總裁程浩賢先生表示，有些每月派息的產品及收益方案或能提供被動收入，有助於市民維持生活水平，需要時保持重新分配資金的靈活性。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 退休理財

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