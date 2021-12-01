唔知大家有無留意滙豐銀行嘅正寫到底係「匯豐」定係「滙豐」呢？

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如果我哋上HSBC嘅官網，就會發現無論係「外匯」定「匯率」，三點水都係寫喺入面，但係偏偏只有「滙豐」係將三點水寫喺出面的，幾有趣架。

今篇文會同大家講吓「滙豐」二字嘅歷史，搵番啲舊鈔票同舊支票，睇吓「滙豐」係幾時出現的，下次攞張銀紙出嚟畀錢嘅時候，不妨同朋友都分享吓呢段小歷史哦！

【曾規定職員做滿10年方可結婚 令呢間銀行有「毀婚銀行」綽號：按此】

從「滙理」到「滙豐」，談「滙豐」二字的由來

香港1841年開埠，第一間開立嘅銀行就係「東藩匯理銀行」The Oriental Bank Corporation，早喺之前專欄就已經同大家介紹過呢間銀行嘅歷史喇。

繼東藩匯理之後，都有幾間外地銀行嚟到香港落腳，包括有利銀行、印度新金山中國匯理銀行 （即係之後嘅渣打）、法蘭西銀行、印度東方商業銀行等等，但一直要到1864年先有第一間喺香港註冊成立嘅銀行，最初名為「香港上海滙理銀行」 Hong Kong and Shanghai Banking Co. Ltd，即係之後我哋所認識嘅「滙豐銀行」喇。

從一啲滙豐嘅「前輩」可以得知，當時好多銀行都採用「匯理」二字，所以唔似而家你講「滙豐銀行」等於HSBC，150年前如果你講「匯理銀行」係無人知你講邊間「匯理銀行」的。

咁當時多數銀行係寫「匯理」定係「滙理」嘅呢？我搵咗一張1866年「東藩匯理銀行」嘅5蚊 銀紙畀大家望望。

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喺銀紙左右兩端我哋都可以清楚見到1866年「東藩匯理銀行」嘅5蚊銀紙係寫「匯理」而非「滙理」，證明「匯」字係廣為接納的。

咁滙豐又點呢？我搵咗一張1870年代滙豐喺上海發行嘅紋銀壹兩鈔票，可以見到票同時有舊名「香港上海滙理銀行」同新名「英商滙豐銀行」，幾有趣架！

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包括馮邦產先生嘅巨著《香港金融史1841–2017》在內嘅好多書籍都表示滙豐係喺1881年正式易名至「香港上海滙豐銀行」，但係根據上面呢張鈔票，就可以睇到「滙豐銀行」四字喺1870年代可能已經出現。

而「滙豐」二字嘅意思，一般都被認為由華人買辦古應春喺測算過筆劃吉凶之後建議嘅，有「滙款豐裕」嘅意思。

咁點解當「東藩匯理銀行」用緊「匯」字嘅時候，「香港上海滙理銀行」要用「滙」字呢？坊間講法係因為中國人相信水為財，而「滙」字水在外，比喻流動性較強，銀行做嘅係過河濕腳嘅生意（尤其是滙豐早期主要係做滙兌生意），「滙」就當然比「匯」要好。

不過以上都係坊間說法，點都好，透過上面呢張鈔票，大抵可以肯定當滙豐仲係叫做「滙理」嘅時候，嗰三點水就已經寫咗喺出面，咁再轉名做「滙豐」嗰陣，嗰三點水自然又會留番喺出面啦。

「滙豐」定「匯豐」有時候都唔係咁死的

雖然20世紀可以搵到由滙豐發行嘅鈔票，所有嘅「滙」字都係水在外嘅，有啲印刷品都係會有例外的。

參考鄭寶鴻先生著作《錢路漫漫：香港近代財經市場見聞錄》，就搵到一張1952年嘅支票，大家細心睇左邊嘅銀行名，可以見到係「匯豐」，三點水喺入面的哦！

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我就翻查過由1900年開始可以搵到嘅滙豐銀行鈔票，都清一色將三點水寫喺外面，所以應該唔存在「1950年代滙豐決定將三點水寫番入去」嘅假設。

至於呢張支票到底點解會寫咗「匯豐銀行」，除咗其實「我唔太Care之外」我就諗唔到太多其他原因，即係話其實都唔係咁死嘅。

小小歷史冷知識，以前支票係要打稅的哦！

呢度都外插一個小小歷史冷知識，大家可以留意喺右上角日期嘅下面寫住「STAMP DUTY PAID」，以前嘅支票係要打印花稅的，1960年代所有支票都要打15仙印花稅，去到1970年代就大幅提升到5毫。

如果支票寫錯的話，印花稅係無得退的，連金管局陳總當年都話怕怕架！

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咁我都搵咗一陣到底支票係幾時取消徵收印花嘅， 具體日子就搵唔到，不過我就搵咗幾張80年代嘅支票望吓，發現已經唔再搵到印花稅嘅蹤跡喇。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (149) — 匯豐定滙豐？從鈔票和支票說一下「滙豐」二字歷史】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。