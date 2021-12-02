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【消費優惠】美心MX網上外賣自取88折　都會海逸酒店節日海鮮自助晚餐高達8折

精明消費 07:00 2021/12/02

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 美心MX：網上外賣自取88折

由即日至12月15日，指定美心MX及MX分店推出網上外賣自取88折優惠，適用於全日任何時段。惟優惠不可與其他優惠同時使用。

    點擊圖片放大

網上訂購

2. 都會海逸酒店：節日海鮮自助晚餐高達8折

由即日起至1月1日，都會海逸酒店西餐廳鐲推出節日海鮮自助晚餐，有超過200款國際滋味菜式及佳節美饌，如冰鎮海鮮、即開生蠔聖誕火雞、慢煮墨西哥朱古力玉桂雞、傳統聖誕甜品及賣相精緻的薑餅人曲奇。

現時於酒店網店預訂12月自助晚餐，更可享高達8折優惠，惟優惠不適用於12月24至26日及31日使用。

    點擊圖片放大
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另外，在聖誕日子及除夕夜酒店更加推矜貴美食，包括巴黎香草牛油焗龍蝦配黑松露醬酥皮及薑汁蛋白蒸帶子等。

訂購網站

3. 喜茶K11 Art Mall店：買一送一

為慶祝喜茶K11 Art Mall店開幕，由即日起至12月3日，喜茶推出買一送一優惠。

    點擊圖片放大

地址：尖沙咀河內道18號 K11 Art Mall 地下G32 & G33號鋪

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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