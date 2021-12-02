▲ 【財務自由】YouTuber真係咁好賺？ 台灣YouTuber 31歲儲夠5,000萬新台幣退休金

近年愈來愈多人開設YouTube頻道，更有不少YouTuber因為在網絡走紅，繼而轉往幕前發展以至發展個人生意。到底YouTuber係咪真係咁好賺？近日一名台灣YouTuber接受訪問時，透露自己原本打算35歲退休，但沒料到自己在31歲時就儲夠錢退休！

【21歲隻身走美只有500美元 流浪漢變身百萬富翁擁逾百物業之路：按此】

早前YouTube頻道「WACKYBOYS 反骨男孩」訪問了一眾台灣YouTuber對退休年齡及所需退休金額的看法，其中一個受訪者為訂閱人數多達218萬的Joeman。他分享指，自己本來打算35歲退休，亦有設定一個目標的退休金額，並透過投資為財富增值，如買入台灣股票中華電信（台：2412）及元大台灣50 ETF（台：0050），更沒料到在31歲時已經存到目標退休金額。不過，Joeman後來認為退休生活太無聊，所以最後仍選擇繼續工作。

雖然Joeman沒有透露自己有多少存款，但是他被問及「認為一般人退休需要多少錢？」。他回答指，大概計算過認為需要5,000萬新台幣（約1,400萬港元），從5,000萬元中取4%至5%，即200至250萬新台幣（約56萬至70萬港元），那代表你還可以照顧家人的退休金。雖然無從得知Joeman存款金額，但根據他的回答，推算他在31歲時或已有5,000萬新台幣存款。

不過，有台灣媒體報道指出，Joeman曾於YouTube影片中分享，他其實靠股票賺到人生第一個千萬。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

由於台灣的物價及生活成本較低，在香港情況下，1,400萬港元可能就不足夠應付退休生活。根據早前財務自由調查結果所得，港人若想達到財務自由，需要擁有400萬美元（約3,100萬港元）資產。因此，若港人想早日提早退休、財務自由，就要及早規劃及預備。

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經