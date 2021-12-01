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【北京冬奧】中銀冬奧紀念鈔今日起接受認購　認購詳情及資格一覽

個人增值 13:14 2021/12/01

分享：

為慶祝和紀念北京2022年冬奧會，中國銀行（香港）早前宣布發行20港元面值的北京2022年冬奧會紀念鈔票，並於今日（1日）起至12月10日進行網上及分行認購，即睇認購詳情及資格！

【中銀香港發200萬張冬奧紀念鈔 一套35連張索價1,388元：按此

申請資格：

申請者必須為2021年内滿18歲，即2003年或以前出生，並持有效香港身份證之人士。

認購途徑：

網上申請：於12月1日至10日晚上11時59分，透過紀念鈔網頁遞交申請

    點擊圖片放大
    +2

於分行遞交申請表：於12月1日至10日分行營業時間内，將已填妥的申請表投入於中銀香港分行特設的紀念鈔收集箱内。逾期遞交的申請或郵遞申請將不獲接納。

另外，不論是透過網上申請或於分行遞交申請表，每位申請者只可遞交一份申請。如遞交超過一份申請，只會視首份申請為有效申請，重複申請將不獲接納。

認購限額：

每位申請者認購上限：

  • 單鈔5張；
  • 四連張1套；
  • 三十五連張1套

付款方法：

在遞交認購申請時申請者無需付款，當申請結果公布後，成功申請者可根據其選擇的付款方式進行付款：

  • 申請者持有的中銀香港同名港幣個人帳戶（儲蓄／往來），或；
  • 申請者持有的同名本地發行信用卡（惟美國運通卡、JCB卡、AEON卡、或中銀香港不接受之信用卡除外）（信用卡付款只適用於網上申請），或；
  • 轉數快（FPS）：成功申請者可透過紀念鈔網頁獲取專屬的付款二維碼，並以支援轉數快（FPS）的電子支付工具掃描該二維碼付款，或；
  • 現金：成功申請者可於7-Eleven便利店或中銀香港分行以現金付款。於7-Eleven便利店付款的最高交易金額為5,000港元。如需繳付的總金額超過5,000港元，可於中銀香港分行繳付。

查詢申請紀錄：

申請者可透過紀念鈔網頁、在綫客服或查詢熱綫3988 1818查詢申請紀錄。透過網上遞交申請的人士，遞交申請後翌日便可查詢；透過分行遞交申請，一般可於遞交申請的3個工作天後查詢。

另外，中銀香港將於12月21日公布認購結果，並於當日起發送配售結果及付款情況通知；成功申請者需於2022年1月3日下午5時前付款。

領鈔方法：

中銀香港會於2022年1月11日起發送領鈔通知，2022年1月22日起，成功申請者可於指定日期及時間，親臨指定地點領取紀念鈔。

成功申請者須根據領鈔通知，攜同以下文件領鈔：

  • 申請者的香港身份證
  • 中銀香港發出之領取紀念鈔通知
  • 申請者本人所持有，並用以繳付紀念鈔應付金額的信用卡（如款項是以信用卡方式繳付）
  • 代領人則需攜同相關文件（包括：領取授權書正本、代領人香港身份證正本、認購者香港身份證副本、領鈔通知及用以繳付有關金額的信用卡的副本（須顯示信用卡卡號）（如適用））

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 品味投資

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