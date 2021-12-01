【北京冬奧】中銀冬奧紀念鈔今日起接受認購　認購詳情及資格一覽

下一篇文章
【ET財智Talk】恒生銀行特約：互聯網行業監管再升級？ 中資科技股前景怎分析？（立即收看）
為慶祝和紀念北京2022年冬奧會，中國銀行（香港）早前宣布發行20港元面值的北京2022年冬奧會紀念鈔票，並於今日（1日）起至12月10日進行網上及分行認購，即睇認購詳情及資格！
【中銀香港發200萬張冬奧紀念鈔 一套35連張索價1,388元：按此】
申請資格：
申請者必須為2021年内滿18歲，即2003年或以前出生，並持有效香港身份證之人士。
認購途徑：
網上申請：於12月1日至10日晚上11時59分，透過紀念鈔網頁遞交申請
於分行遞交申請表：於12月1日至10日分行營業時間内，將已填妥的申請表投入於中銀香港分行特設的紀念鈔收集箱内。逾期遞交的申請或郵遞申請將不獲接納。
另外，不論是透過網上申請或於分行遞交申請表，每位申請者只可遞交一份申請。如遞交超過一份申請，只會視首份申請為有效申請，重複申請將不獲接納。
認購限額：
每位申請者認購上限：
付款方法：
在遞交認購申請時申請者無需付款，當申請結果公布後，成功申請者可根據其選擇的付款方式進行付款：
查詢申請紀錄：
申請者可透過紀念鈔網頁、在綫客服或查詢熱綫3988 1818查詢申請紀錄。透過網上遞交申請的人士，遞交申請後翌日便可查詢；透過分行遞交申請，一般可於遞交申請的3個工作天後查詢。
另外，中銀香港將於12月21日公布認購結果，並於當日起發送配售結果及付款情況通知；成功申請者需於2022年1月3日下午5時前付款。
領鈔方法：
中銀香港會於2022年1月11日起發送領鈔通知，2022年1月22日起，成功申請者可於指定日期及時間，親臨指定地點領取紀念鈔。
成功申請者須根據領鈔通知，攜同以下文件領鈔：
責任編輯：曹佩鈞
＝＝＝＝＝
想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經
欄名 : 品味投資