【另類投資】九巴舊式路綫牌慈善競投　人手繪製極具收藏價值

九巴日前宣佈將以投標方式出售共77塊的舊式巴士路綫牌，而競投所得的款項將撥入九巴慈善基金，用作慈善用途，幫助弱勢社群及有需要人士。

是次公開競投的舊式路綫牌，競投底價由450港元至2,500港元不等。而路綫牌主要來自城門隧道轉車站及大埔工業邨總站，包括265S特別綫（天水圍市中心方向）、73綫（華明方向）、868馬場綫（屯門方向）及47X綫（葵盛東方向）。

這些舊式路綫牌已有超過20年歷史，每一塊都富有香港特色設計，隨現時大部分車站已換上新路綫牌，這些路綫牌所剩無幾，加上字體及數字均以模印和手繪製造，每塊都是獨一無二，極具收藏價值。

有意競投人士可由11月29日下午4時起，至12月20日下午4時，於九巴網上商店「KMB Shop」提交出價，九巴將安排專人於投標活動完結後十四個工作天內聯絡成功競投者。



競投詳情：

日期：11月29日下午4時起至12月20日下午4時

競投方法：九巴網上商店「KMB Shop」提交出價

通知結果：投標活動完結後十四個工作天內，由專人聯絡交付

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責任編輯：區祖飛

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