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【收息股】港股11月跌逾1,900點　邊隻藍籌股價升幅最勁股息率又高？

藍籌股 13:19 2021/12/01

分享：

港股在11月累跌逾1,900點，雖然12月首個交易日反彈高開百點，但仍未重回24,000點水平。今年港股整體表現欠理想，但在藍籌股當中，仍有升幅不錯的股份。以下將列出10隻截至11月底，今年股價升幅最勁的藍籌，比較一下它們的股息率表現。當中有股價增長超過4成，股息率更近8%之選。

■今年來股價升幅最勁10隻藍籌■
（按股息率由低至高排列）

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升幅最勁藍籌股息率低

在10隻列出的藍籌股之中，今年來股價升幅最大的為李寧 （02331） ，累升66.4%，在大市累跌13.8%的情況下，此表現絕對是跑贏大市。但若談到股息率表現的話，其股息率僅得0.28%，對於收息一族來說並不吸引。另一隻股價今年來累升逾50%的比亞迪 （01211） ，股息率同樣僅得0.06%。

有兩隻財息兼收選擇

要在10隻股票中挑出財息兼收之選，非中國石油股份 （00857） 莫屬，它是10隻藍籌中，股息率最高的股份達7.7%，而今年來的股價增幅亦不錯，有超過4成增長。另一隻股息率逾7厘的選擇有中信股份 （00267） ，股息率達7.64%，今年來股價升幅都有28.7%。

想知更多收息股比較及選擇？請留意港股收息懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 收息之選

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