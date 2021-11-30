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Macallan新系列Harmony Collection Rich Cacao以朱古力打頭陣 K11 MUSEA設展覽

博客 23:45 2021/11/30

分享：

今次Macallan以朱古力作引子，會否增加大家對威士忌的熱愛？

疫情漸緩，搞作頻頻的Macallan，今回玩甚麼呢？答案是朱古力。朱古力與威士忌風馬牛不相及？錯！如果是愛酒之人都會知道，朱古力風味在紅酒及威士忌都有機會出現，而今次Macallan首度推出的單一麥芽威士忌系列－－The Macallan Harmony Collection Rich Cacao威士忌，便來一次威士忌與朱古力「共舞」！

Macallan Harmony Collection Rich Cacao威士忌（$1,800，The Macallan Room）樽盒展示了這款威士忌的5款不同風味：肉桂、呍呢嗱、椰棗、黑朱古力及蜜糖。（圖片：酒莊提供）

為了今次全新限量版系列，Macallan威士忌釀酒師Polly Logan特意前往西班牙Girona，拜訪全球聞名的糕點師Jordi Roca與兄弟經營的餐廳－－El Celler de Can Roca。作為探索之旅的一部分，Polly也參觀了Jordi的朱古力廠Casa Cacao，並與朱古力大師Damian Allsop作了一次深度的交流。

透過這次獨特體驗，Polly探索了朱古力的製作過程，並品嘗了不同風味特色的朱古力，從中她獲得了製作Macallan Harmony Collection Rich Cacao威士忌的靈感。

「我發現威士忌和朱古力的製作過程，有著共通之處，都需要投入時間和關注細節，即使過程中最細微的變化，也會帶來不同的香氣和風味。」Polly說。

Macallan威士忌釀酒師Polly Logan，拜訪全球聞名的糕點師Jordi Roca，令她找到製作新系列的靈感。（圖片：酒莊提供）

為創作這款威士忌，Polly在歐洲的雪莉桶中尋得了一種特別的朱古力風味，並將其與美國雪莉桶賦予的呍呢嗱味結合，使本身略帶苦味的朱古力風味更顯香甜。

此全新單一麥芽威士忌，經過在歐洲和美國橡木桶陳年，濃郁芳香的黑朱古力是其獨特個性，而這股風味一直在餘韻持續，而且與那辣勁火燙「並肩」，久久不散。

這個中央位置，是否像朱古力池？而樓梯則代表工人可以爬上可可樹去採摘可可果。（圖片：酒莊提供）

展覽解構威士忌製作理念

為了解釋今次新系列的概念，Macallan在K11 MUSEA特設展覽，場內布置除了讓大家感受到今次的主角是朱古力外，還解構了Macallan Harmony Collection Rich Cacao威士忌的特質及背後製作的理念。

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像這款威士忌是以一個完全可回收和可生物降解的精緻禮盒包裝，它採用朱古力製作過程中的天然副產品－－可可豆莢精心製作而成，可以說Harmony系列開啟了品牌對可持續包裝的探索。

酒樽及樽盒都以可持續發展為基調，像樽盒有50%是用可可豆莢製成，樽身則是用回收的玻璃製成。

Info
「The Macallan Harmony Collection Rich Cacao威士忌」期間限定體驗
日期：即日至12月12日
開放時間：11am-9pm
地點：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 5樓
威士忌售賣處：The Macallan Room（5988 0777）

 

撰文 : 何小雲

欄名 : 型男玩物誌

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