【保險數據】內地客大減投保額跌9成　個人人壽及年金新造保單升1成

保險業監管局（保監局）公布2021年首三季香港保險業的臨時統計數字，數字顯示首三季長期業務的保費收入總額為4,071億元，比去年同期下跌1.3%。

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人壽保險及年金需求增加

2021年首三季有效長期業務的保費收入總額為4,071億元，比去年下跌1.3%。人壽及年金業務（非投資相連）保費收入為3,355億元，跌4%，而人壽及年金業務（投資相連）保費收入為321億元，比去年同期升達62.1%。另一方面，長期業務的新造保單保費（不包括退休計劃業務）有大升幅，首三季上升24%至1,225億元，其中個人人壽及年金的非投資相連業務新造保單保費為1,002億元，升10.7%，必須注意這些正面數字應從2020年低比較基數的角度審視。。

內地客新造業務保費大減9成

受疫情影響，本港內地客數量大減，來自內地訪客的新造業務保費大跌92.7%，2020年同期保費收入有65億元，但2021年只有4.7億元。其中最多內地客購買的保險為危疾、終身壽險及醫療保險，分別佔38%、31% 和21%。

此外，受按揭保險計劃提高物業樓價上限所支持，保險業於金錢損失業務的毛保費上升35.5%，增長至35億元。不過意外及健康業務毛保費就下跌4.7%，承保利潤同時急挫85.2%至1.28億元，其中醫療業務毛保費跌2.4%，而因本港外遊活動仍然有限制，非醫療業務更跌24.3%。

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責任編輯：嚴熹曼

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