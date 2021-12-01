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【收息基金】Omicron變種病毒來襲　醫療行業前景續看好？　重倉醫療股基金派息高達5厘

基金新聞 13:15 2021/12/01

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新冠肺炎Omicron變種病毒來襲，各國加緊防疫措施，以防範疫情再進一步擴散。疫情之下，醫療需求增加，瑞銀早前發布的《2022年度展望》更建議，投資者可留意下半年表現落後的醫療板塊。尋求派息及增長的投資者，或可留意派息的股票基金，當中亦有重倉醫療股的選擇，其派息更可高達5厘。

【環球股票基金派息高達7厘 年初至今升逾10%：按此

本網在晨星搜尋派息股票基金，晨星產業分類下的醫療保健，年息率由0.04厘至5.84厘不等。最高派息為景順永續性歐洲量化基金，同一基金的不同資產類別，過去12個月配息率達5.84厘及5.12厘。根據晨星資料，截至今年10月31日，其投資組合佔比最重是健康護理行業，佔22.81%，其次則是防守性消費，佔18.87%，以及工業，佔16.50%。

該基金5大持股分別為醫療保健企業諾和諾德（Novo Nordisk）、葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）、雀巢（Nestle SA）、阿斯利康（AstraZeneca）及印地紡（Inditex）。

而派息第三高為美盛環球股票增長及收益基金，過去12個月配息率達4.94厘。根據晨星資料，截至今年10月31日，其投資組合佔比最重是健康護理，佔19.00%，其次則是科技及防守性消費，分別佔17.99%及13.52%。

該基金5大分別為輝瑞（Pfizer）、醫藥研發生產商羅氏（Roche Holding AG）、綜合技術企業思科（Cisco Systems）、強生（Johnson & Johnson）及美國生物技術公司艾伯維 （AbbVie）。

【歐股今年升21% 歐股基金派息高達6厘兼博增長：按此

■派息股票基金表現比較■
（包括同一基金的不同資產類別）

 

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1年回報近20%

疫情之下醫療需求急升，基金普遍均有息有升，景順永續性歐洲量化基金年初至今升17.37%，1年回報達19.27%；美盛環球股票增長及收益基金年初至今升11.25%，1年回報19.76%。

投資者需要注意，雖然派息基金定期派息，亦有不少風險要考慮。派息基金派高息的同時，亦要留意基金價格亦會變動，投資派息基金可能會「賺息蝕價」。

此外，投資者需留意派息基金的條款有否列明會「以本派息」，派息基金有可能會使用酌情權，由基金的資本中調動資金派息，即部分派息金額可以來自投資者的投資本金。在這情況下，可導致每股資產淨值即時減少，用作將來投資的本金亦會減少。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 基金學堂

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