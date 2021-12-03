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【聖誕節2021】超人戰隊到Mikiki及屯門訓練地球人　一家大細冬日好去處

精明消費 10:31 2021/12/03

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銀河唯一的秘密，天際最強人物已經來到香港。

今年適逢ULTRAMAN超人登場55周年，以及超人迪加、帝拿、蓋亞（TDG）登場25周年。因此，以超人迪加為首的一班超人戰隊成員，會趁着聖誕和新年分成小組，到4個商場訓練地球人，抵抗巴魯坦星人的侵襲。由即日至2022年2月15日，新蒲崗MIKIKI、屯門卓爾廣場、錦薈坊及寶怡商場將會設立超人主題的訓練場館。

超人戰隊齊集訓練場館   有各式超人精品

MIKIKI中庭的「MIKIKI·ULTRAMAN超人體驗館」會以超人太空站為原型。而且，體驗館外矗立了一個首次由日本來港，4米高的超人吉田模型，超人迪加則會在太空站內擔任體能訓練導師。加上，參觀人士也可在全景攝影裝置中攝製360度慢動作短片。

「ULTRAMAN超人光影廊」則會有TDG25周年的展覽，也會重現超人Zero與怪獸哥摩拉在城市之中搏鬥的場景。太空站的另一面更有一系列超人角色圖鑑，氣勢磅礴。同時，期間限定店亦會售賣各式超人精品，當中有首次以超人結合傳統英雄的《ULTRAMAN超人英雄傳》人偶玩具，更有多款會場限定精品。

卓爾廣場有一個ULTRAMAN超人閃爍燈光感應裝置，超人蓋亞會考大家的反應力。只要踏上裝置，用不同動作和速度，便可以踏出七彩顏色燈光。超人高斯及超人亞古魯會在經典城市場景出現。另一方面，錦薈坊和寶怡商場分別有超人Zero及尼奧、以及超人吉田、七星俠及Ace駐場，在聖誕及新年期間為大家打氣。

想知更多香港聖誕節好玩好地方，請留意聖誕節2021懶人包

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MIKIKI·ULTRAMAN超人體驗館【體能訓練主場】

  • 日期：12月7日至 2022年2月15日
  • 時間：上午10時至晚上10時
  • 地點： 九龍新蒲崗太子道東638號Mikiki 地下中庭

卓爾廣場·ULTRAMAN超人體驗館 【反應訓練場館】

  • 日期：12月4日至2022年2月15日
  • 時間：上午10時至晚上10時
  • 地點：屯門石排頭徑1號卓爾廣場地下中庭

錦薈坊·ULTRAMAN超人體驗館【合作訓練場館】

  • 日期：即日至2022年2月15日
  • 時間：上午10時至晚上10時
  • 地點：新界屯門屯隆街1號錦薈坊3樓

寶怡商場·ULTRAMAN超人體驗館 【合作訓練場館】

  • 日期：即日至2022年2月15日
  • 時間：上午10時至晚上10時
  • 地點：屯門良德街1號寶怡商場

 

責任編輯：李伊洛

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欄名 : 消費錦囊

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