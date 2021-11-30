▲ 【綠色消費】Carousell：近半港消費者因環保購二手產品 環保意識位列8市場之冠

買賣平台Carousell旋轉拍賣公布2021年Carousell再買賣指數，探討大東南亞地區8個主要市場的購物模式。調查發現，近半香港受訪者表示購買二手商品是基於環保因素，在調查市場中排行首位，反映港人環保意識較鄰近市場更高。

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物有所值為購二手產品主因

報告運用Carousell集團旗下品牌的數據外，亦整合Carousell集團可持續發展調查所得的結果，該調查於今年6月進行，訪問了超過3,000名用戶，包括賣家和買家。

而根據各個市場數據指出，用戶在選擇購買二手商品時，物有所值是最受歡迎的原因，當中排於榜首的香港用戶有高達85%選擇此原因，而馬來西亞（78%）緊隨其後，而新加坡及菲律賓（74%）則排行第3。

報告亦顯示，45%受訪港人基於環保原因選購二手商品，在8個受調查市場中比例最高，而新加坡和台灣分別有30%，顯示本地消費者的環保意識較鄰近市場高。

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港用戶平均有43件不需要物品可放售

報告亦顯示，香港用戶家中平均有43件不需要的物品可以出售，排名第3位，而印尼和台灣消費者分別平均估計有57件和52件不需要的物品，排名第1和第2位。X世代不需要的物品平均達49件，是在本港市場的年齡組別中排名最高，可見中年消費者最具潛力改變過度消費習慣，轉為進行再買賣交易。

環保以外，近年愈來愈多人希望透過二手買賣增加收入，當中18.5%的香港受訪者更估計，在Carousell出售家中不需要的物品後，可一次過賺取超過10,000元。

Carousell香港董事總經理黃俊仁表示，樂見本地消費者購買二手商品不單是為了節省開支，更是出於對環境的關注，從而印證Carousell成功締造具環保意識的社群。他們將繼續把Carousell定位為可持續買賣平台，積極發揮品牌影響力。

責任編輯：李瑩

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