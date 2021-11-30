【大閘蟹】輝哥私房菜大閘蟹加蛇羹宴每位$398　4位以上送避風塘龍蝦

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【消費數據】消費券刺激消費意欲 10月份零售業總銷貨額按年升12%
大閘蟹Last call！好多膏的大閘蟹、滋補美味的蛇羹都是秋天名物，想兩樣都食嗎？輝哥私房菜推出「大閘蟹•蛇羹宴」，每位398元，另收茶芥及加一服務費，顧客可透過多個網站訂購。
套餐內有5兩清水大閘蟹公、乸各1隻，而湯羹則可選擇鮑參太史五蛇羹或者鮑魚海參元貝燉竹絲雞。其他食物包括菜膽花膠生扣鵝掌、沙薑鮮珍肝、瓦罉薑葱煀鯉魚，及生炒臘味糯米飯。甜品可選擇金栗珍珠焗布甸或蟹肉果醬曲奇撻。此外，顧客可以任飲陳年花雕、紅酒、白酒、啤酒、果汁及汽水，而餐後會送驅寒黑糖老薑茶1杯。每4位或以上顧客一同光顧，更可獲贈避風塘龍蝦1份（約1斤）。
此套餐只接受最少2位或以上顧客預訂，優惠期至12月15日。只限堂食，座位有限，先訂先得。
輝哥私房菜「大閘蟹•蛇羹宴」
供應日期：星期一至日及公眾假期
時間：晚上6至10時
價錢：每位398元（現場另收茶芥12元一位及原價加一服務費89.8元）
訂購日期： 即日至12月15日
HKTVMall 訂餐網頁
Togetda訂餐網頁
TapNow訂餐網頁
- 在網上訂購後，必須至少3天前致電或WhatsApp餐廳預約，預約訂位時需註明使用網站獨家優惠。
- 由於餐廳屬C類食肆，所有客人必須使用安心出行手機程式（16歲以下或65歲以上可除外）
地址：佐敦長樂街18號18廣場2樓
電話：2606 7278
責任編輯：李伊洛
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欄名 : 消費錦囊