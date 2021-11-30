【大閘蟹】輝哥私房菜大閘蟹加蛇羹宴每位$398　4位以上送避風塘龍蝦

大閘蟹Last call！好多膏的大閘蟹、滋補美味的蛇羹都是秋天名物，想兩樣都食嗎？輝哥私房菜推出「大閘蟹•蛇羹宴」，每位398元，另收茶芥及加一服務費，顧客可透過多個網站訂購。

套餐內有5兩清水大閘蟹公、乸各1隻，而湯羹則可選擇鮑參太史五蛇羹或者鮑魚海參元貝燉竹絲雞。其他食物包括菜膽花膠生扣鵝掌、沙薑鮮珍肝、瓦罉薑葱煀鯉魚，及生炒臘味糯米飯。甜品可選擇金栗珍珠焗布甸或蟹肉果醬曲奇撻。此外，顧客可以任飲陳年花雕、紅酒、白酒、啤酒、果汁及汽水，而餐後會送驅寒黑糖老薑茶1杯。每4位或以上顧客一同光顧，更可獲贈避風塘龍蝦1份（約1斤）。

此套餐只接受最少2位或以上顧客預訂，優惠期至12月15日。只限堂食，座位有限，先訂先得。

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責任編輯：李伊洛

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