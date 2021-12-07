【投資學堂】點解公司要上市？　好處壞處逐個睇

當一間企業發展至一定規模，便有可能會計劃上市。在香港，公司可選擇在主板或創業板上市。在港股市場上，投資者也對IPO新股投資趨之若鶩。不過，對於一間公司來說，上市會有甚麼好處和壞處？

好處1：方便籌集資金擴展業務

營運一間公司需要投放大量資金。當需要資金周轉的時候，公司通常會透過借貸、出售物業或其他資產來套現。上市之後，公司便可增加集資渠道，例如透過發行股票公開籌集額外資金，用於擴張業務或公司發展計劃之上，從而分散投資風險。

好處2：增加透明度 提高公司聲譽

跟私人公司不同的是，上市公司為了符合證券上市規則要求，要定期公布業績、財務狀況、公告、公司通訊等資訊，亦要設立董事會及管理層制度，增加資訊透明度，因此銀行、貿易夥伴和持有股票的股東會對該公司更有信心。另一方面，上市也會令公司知名度進一步提高，吸引市民購買產品或使用服務。

好處3：讓員工成為公司股東

上市公司可將公司股份當作花紅或獎勵員工，讓他們成為公司股東一員，藉此增加他們的歸屬感。因為成為股東之後，也可隨着持股量，在股東大會上投票，掌握部分控制權。所以，也是公司保留人才的其中一個方式。

好處4：可透過股價增加資本

上市之後，公司可以透過本身市值及預期增值，吸引市場提高公司股價，從而增加投資報酬，並可利用收益融資購入新資產。

公司上市除了賺到名氣，也有望讓資產增值，然而亦會面對不少困難。今年4月，本地潮牌時裝零售企業I.T.以每股3元註銷價撤銷上市地位，指為推行更有效重組而決定將公司私有化；今年12月初，雷蛇亦以抓緊市場機遇拓展新業務，提出私有化。這又是否反映着公司上市後面對着更多制肘妨礙發展？上市又會為公司帶來甚麼負面影響？

壞處1：上市需要付出時間及金錢

準備上市的程序較複雜，更需動用一大筆金錢，對公司財政會造成負擔。

壞處2：失去一部分公司自主權

上市公司要遵守監管機構的規則和條例，並要定時公開披露財務狀況，包括市值、收入、累計盈利、營業現金流等，同時也要向各個持有公司股票的股東公布資訊。

而且，股東大會會成為上市公司的最高權力機構，並分為年度股東大會及臨時股東大會，公司提出議案後，首先要經股東投票表決方式，並達到指定百分比批准通過，方可在公司實行議案。所以，當公司股東數目增加的時候，也會影響決策程序及所需時間。

壞處3：惡意收購

即使發行股票可以讓公司資產增值，然而，開放公司股權可能會引致其他業界對手以惡意收購的方式，在公開市場直接吸納目標公司的股份，並持有一定數量的股份，有可能導致公司主權易手。

壞處4：遭沽空狙擊

一些沽空機構會透過發表報告狙擊上市公司，導致股價下跌的可能性很高，更有可能會使公司股票停牌。

責任編輯：李伊洛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經