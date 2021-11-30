【ESG】恒指公司新推3項指數　ESG指數表現能否跑贏大市？

恒指公司公布，推出3項新指數，包括恒指ESG篩選指數、恒指低碳指數及恒指可持續發展指數，為對可持續投資策略有興趣的投資者提供更多參考基準。這些ESG指數表現如何？能否跑贏恒指？

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恒指公司新推3項新指數

3項新指數當中，ESG篩選指數有58隻成份股，會剔走煤炭、煙草、爭議性武器業務收入超出指標的公司，並調整成份股權重，因此未納入中電 （00002） 、電能 （00006） 兩家電力基建股，但石油股中海油 （00886） 、中石油 （00857） 、中石化 （00386） 都在指數內。

至於低碳指數涉及60隻成份股，即全數恒指藍籌都在成份股內，同時會因應上市公司的碳排放強度調整個股權重。

而可持續發展指數屬訂制指數，共有54隻成份股，未被納入的藍籌股包括中電、電能、新世界發展 （00017） 、中石油、中石化和中信股份 （00267） 。

恒指公司表示，是次推新指數，旨在透過國際視角，將ESG元素、低碳及可持續發展元素加入恒生指數中。

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ESG指數能否跑贏恒指？

恒指公司除了新3項新指數，去年亦推出恒生ESG 50指數及恒生國指ESG指數等與可持續發展相關的指數。恒指相關ESG指數的表現能否跑贏恒指？以下就比較了恒指及其相關ESG指數表現。

■比較恒指及相關ESG指數表現■

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截至11月29日，恒指今年以來跌11.31%、恒生ESG 50指數跌6.66%、恒生ESG篩選指數跌9.43%、恒生低碳指數跌10.48%，而恒生可持續發展指數跌8.91%，相關ESG指數跌幅較恒指少，表現稍優於恒指。

近年投資者對ESG投資需求愈來愈旺盛，不少研究亦表明，企業ESG表現或與其盈利表現有關。投資者可善用不同的ESG指數作為參考，衡量ESG因素與投資回報的關係，考慮是否將ESG概念融入個人投資組合當中。

責任編輯：李瑩

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