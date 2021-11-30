【結婚理財】結婚金器唔常用　應該買好定租好？

黃金一直被視為保值的產品之一，而它普遍用於婚禮的首飾。從結婚的習俗而言，除了傳統的過大禮，男家會將結婚金器連同禮籃一同送到女家作為聘禮外，不少親朋好友都會送上金器作為賀禮。新人收到金器後好好收藏可以作為避險保值用途。但近年香港出現了不少租借金器店舖，某程度是可以節省買金的費用，但同時又令人思考到買金的真正意義，那對於準備結婚的新人而言應如何決擇做到新婚都可以理財呢？

傳統上買金器可以達到以下兩大目的：

1. 傳承下一代

傳統的結婚金器手鐲刻有龍與鳳，意思是祝福一對新人龍鳳呈祥、情比金堅，是父母表達對子女未來生活的美好祝願。金豬牌亦是新娘會掛在頸上的金器之一，祝福新娘婚後開枝散業，其中有金豬牌款式是3隻大豬，再有6隻豬仔，代表四代同堂的意思。金器的意義重大，而且每個年代金器的款式都有不同，有父母會把自己結婚時所買的金器在子女結婚時送贈予他們，把這份福氣和這一年代的手工藝傳承至下一代。

2. 避險保值

以往未有租金器的服務之前，不少新婚夫婦會保存金器除了是傳承予下一代之外，亦想等待金價上升時，賣掉套現現金，再作其他投資。另外，亦會有新人把金器留作不時之需，萬一需要資金都可以到金舖變賣套現現金。

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節省買金器費用

租借金器的用意是不想花太多金錢在買金器，把買金器的費用用在其他方面之上。

租金器的開支比買金器便宜，本港一間租借金器公司「千金」創辦人Winnie指，租借金器的價錢是按金器的款式和當日金價而定，租借日要繳付押金，押金會在歸還金飾時退回。始終金器是租借形式而非購買，開支會比買金器低。

Winnie亦稱，若準新人希望結婚時更有排場，同時又想有黃金保值的話可以把買金器的資金拆開兩份，分別是租借金器和購買「金粒」。購買金粒的作用是可以收藏保值，同樣可以待金價回升時套現。她補充，買「金粒」代替買金器的原因是購買「飾金」時會收取額外加工費，包括是金器設計費和師傅的工資，相反「金粒」就沒有這項收費，省回手工錢。

以「千金」為例，在「千金」回收所租借的金器時，回收價會略低，因為「千金」會把回收後的金器重新鑄造，成為「一手」金器，這時會產生一些鑄造的成本費用，但日後若在「千金」回收「金粒」變賣套現的話則不會有此差價，故此Winnie認為回收「金粒」相對地會較划算，準新人可以考慮把買金器的資金拆開兩份的方法。

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不論租金器還是買金器都可以為新人在婚禮上增添喜慶，而能否達到新婚理財是取決於一對新人的想法和財力。

責任編輯：區祖飛

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