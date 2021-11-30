【聖誕節2021】海洋公園變身歐洲聖誕小鎮　最平10元入場睇光雕滙演行歐陸市集

海洋公園今個聖誕節將變成歐洲聖誕小鎮，於12月18日至2022年1月2日期間，推出全新主題「好想聖誕2021」，讓市民不用到歐洲都可以感受歐陸聖誕氛圍！入場門票只需要低至10元，即可在園內行歐陸聖誕巿集、睇光雕投影滙演，另外更有聖誕手作坊、魔法表演等活動。

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聖誕巿集集合逾40個特色品牌

位於海濱樂園廣場的「好Chill．歐遊巿集」有超過40個來自歐洲、亞洲及本地的特色品牌，販售各種聖誕裝飾、手工藝品、玩具、護膚品及美食等，市集入口更有飄雪迎接訪客，途中亦布置溫馨木製小屋及歐陸裝飾，最適合情侶打卡感受聖誕氣氛！

多媒體光雕投影滙演

聖誕當然不可錯過看燈光！海洋公園的「閃亮聖誕派對」會於活動期間有五光十色的聖誕燈光照亮整個海濱樂園廣場，廣場中央的聖誕樹會於每晚6時半亮燈，市集內的木製小屋都會閃爍彩燈，增添浪漫氣氛！

另外每晚8時於夢幻水都人工湖都會上映多媒體光雕投影滙演「光影都會」，以激光和噴泉等五光十色的特殊效果。

聖誕手作坊最啱一家大小

想玩各種聖誕手作坊？海洋公園特設「Chill聖誕動物手作坊」及「聖誕花藝師」工作坊，是適合一家大小參加的親子活動，小朋友可於工作坊內製作獨一無二的聖誕裝飾。想學魔術的小朋友亦可參加由專業魔術師授課的「魔法學堂」，與魔術師一同探索魔法奧秘！

睇「Louis Yan魔法狂想」魔術表演

海洋公園今年聖誕節邀請到着名魔術師甄澤權Louis Yan登上怡慶坊舞台，呈獻結合幻象、特技和互動元素的魔術表演「Louis Yan魔法狂想」，為遊客送上難忘的聖誕驚喜！

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全新入場收費模式

為方便遊客安排行程，海洋公園將自「好想聖誕2021」開始推出全新收費模式，遊客可用自選方式選擇不同類型的門票。最平的聖誕小鎮入場門票，無論成人或小童都只需要10元，已包括於夢幻水都人工湖和海濱樂園廣場舉辦的「好Chill．歐遊巿集」、「閃亮聖誕派對」及「光影都會」。不過想參加工作坊、看魔術表演、觀賞海洋奇觀、四川奇珍館等就要額外付費。遊客亦可選擇即場升級旅程，參加園內不同活動及自由遊覽各景點。

海洋公園「好想聖誕2021」 聖誕小鎮入場門票（需下午2時後入場，門票包括可到訪景點：夢幻水都人工湖和海濱樂園廣場） 成人／小童：10元 按次收費活動：

「Louis Yan魔法狂想」：單次180元

「Chill聖誕動物手作坊」及「魔法學堂」：單次100元

「聖誕花藝師」：單次180元 聖誕優惠套票（門票包括可到訪景點：夢幻水都人工湖、海濱樂園廣場、海洋奇觀、四川奇珍館、威威天地、亞洲動物天地、香港老大街及高峰樂園） 成人價錢：360元（連1張30元零售電子現金券）

小童價錢：215元（連1張30元零售電子現金券） 按次收費活動：

「Louis Yan魔法狂想」：單次80元

「Chill聖誕動物手作坊」及「魔法學堂」：單次50元

「聖誕花藝師」：單次120元

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海洋公園聖誕門票將於12月1日起發售，詳情載於海洋公園官方網頁。

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責任編輯：嚴熹曼

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