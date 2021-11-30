【美股分析】FB以外的選擇　2隻元宇宙長綫潛力股

元宇宙是近日全球大熱的投資主題，假如想投資相關股票，美股中有一些選擇，而這兩隻股的長綫潛力是其中最值得期待的。

元宇宙概念由Facebook改名為Meta Platforms（美：FB）引爆，雖然這實在並非一個新的投資主題，已存在數年，但投資市場就是這樣，是需要一些因素去確立才能成為有地位的投資主題，並吸引資金熱烈追逐。

1. Roblox打造虛擬世界

Roblox（美：RBLX）是一個可以讓玩家打造虛擬世界的平台，本身自己不會創建遊戲，但會提供遊戲開發引擎Roblox Studio，讓開發商自行開發遊戲供其他用戶體驗，並與開發商分成獲取收入。對於一般玩家，Roblox可免費加入，平台上的大部分遊戲或體驗都可供玩家使用，只是某些特定項目和體驗無法免費進入，用戶需要購買一種專屬物品和活動所需的遊戲內貨幣Robux，這就是Roblox賺錢方式。

截至第三季，Roblox平台上擁有4,730萬日活躍用戶，按年上升31%，這高於去年同期的3,620萬和兩年前的1,840萬。用戶增長是這類新興遊戲平台股最重要的指標。玩家增加了，收入亦隨之上漲，在第三季收入增加102%，至5.09億美元。但Roblox仍未錄得盈利，期內虧損7,400萬美元，較去年4,861萬美元，擴大52%，惟增速低於收入增長，實屬利好。

與Nike合作

Nike在11月中就宣布與Roblox合作推出「NIKELAND」虛擬世界進軍元宇宙市場，讓玩家可以在NIKELAND玩躲避球和「地板有岩漿」（The Floor is Lava）等小遊戲，而且虛擬角色可穿上Air Force 1、Nike Blazer、Air Max 2021等產品。Nike計劃未來仿效國際賽事，例如美國超級盃美式足球賽等，新增明星運動員角色或品牌商品。這類商業合作模式潛力很大。Roblox現水平絕不便宜，想買不妨先小注或候低吸納。

2. Matterport收集空間數據資料

Matterport（美：MTTR）是一家空間資料公司，用戶可以使用專用攝像機或大多數智能手機攝像頭捕獲房間、建築或公共空間的空間資料，而這虛擬空間模型公司稱為「dollhouse」或「digital twins」。值得留意的是，Matterport捕捉的不止是圖像，而是確實的資料數據，可以用於裝修或設計。實用數據可幫保險公司在處理一些賠償時減少要回到事發地點量度或核實所需時間。另外，租屋的人可在Airbnb上預訂前，先預覽物業狀況等。

Matterport的收入來源銷售用於拍攝空間的相機硬體，並以訂閱模式提供該技術，近年用手機都可用到技術服務。在今年第三季，Matterport收入2,770萬美元，按年升10%。訂閱服務收入1,570萬美元，按年升36%。總訂閱人數按年升116%，至43.9萬。管理空間按年升62%。Matterport目前仍然未錄得盈利，第三季每股蝕0.86美元。Non-GAAP每股虧損為0.06美元。

或靠收集數據跑出

Matterport是一隻具潛力的元宇宙股，其中一個有很大可塑性的發展是可以利用空間數據去開發工具。數據等於新現金，而Matterport就是一個可以將數據變成可用方式的平台。公司的管理層表示，未來Matterport可能會出現類似App Store功能。雖然這相信要一段較長時間才有機會實現，但具一定憧憬。

不過，這需要業績支持。Matterport市值69億美元，假設全年收入達1.5億美元，市銷率高達46倍，再考慮到收入增長並非十分高速，估值難免偏貴。因此，如果要選一隻黑馬，Matterport並非不可考慮，但要控制好注碼。

總結來說，市場上的確有一批股可沾上元宇宙概念，但要從元宇宙業務獲得實質業務增長，還是有一段很長的路要走，真正的贏家有待出現。

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投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文︰兩隻元宇宙主題股的長綫潛力】（收費文章）

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