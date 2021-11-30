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【電子支付】恒生「Pay with Hang Seng」網上付款　登陸Price.com連結應用

理財資訊 12:25 2021/11/30

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恒生銀行宣布，推出「Pay with Hang Seng恒生網上付款」服務，直接連結指定合作網上商戶和恒生個人流動理財服務應用程式（恒生Mobile App），融合手機支付和即時扣帳功能。恒生Mobile App用戶毋須額外登記或增值，即可在原有的應用程式內隨時使用「Pay with Hang Seng恒生網上付款」服務作網上消費。

【60年前的Mobile banking？　「流動銀行 1.0」係點嘅呢？：按此

恒生指，為解決消費者在網購時遇到的付款流程中斷或輸入錯誤密碼等痛點，特意推出「Pay with Hang Seng恒生網上付款」服務，客戶在網購付款時選按「恒生Mobile App」即可無縫使用該功能，相關交易項目的價錢和商戶名稱已自動顯示在應用程式上，毋須人手輸入。

客戶可使用生物認證登入以確保交易安全，繼而可選擇港元往來或儲蓄戶口作即時扣帳支付，全程僅需簡單按三個鍵即可既輕鬆又安全地完成交易。同時，客戶可於其戶口即時查閱相關交易開支。

■「Pay with Hang Seng」網上付款使用流程■

    點擊圖片放大
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由即日起（30日），「Pay with Hang Seng恒生網上付款」服務將率先在Price.com.hk（Price網購）連結應用。透過這項全新的付款服務，客戶在Price.com.hk購買電子產品、潮流家居或其他產品，均可連結恒生Mobile App享受無縫即時扣帳支付的方便。恒生及Price.com.hk稍後更將會推出精選優惠產品，方便客戶購買心水聖誕禮物。詳情可於12月13日開始瀏覽Price.com.hk網頁內的「恒生App限定」專區。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 生活理財

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