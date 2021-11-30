  • 24°C
香港時間 : 20211130日 (週二) 15:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕節2021懶人包】聖誕打卡搵食好去處　一文盡覽商場食肆酒店自助餐優惠（更新至11月30日）

精明消費 14:35 2021/11/30

分享：

臨近聖誕節，各大商場都開始換上聖誕節的布置及裝飾，充滿濃厚的聖誕節氣氛。如果想約摯愛、好友一起感受聖誕節氣氛，即睇有咩打卡聖誕節打卡位。另外，各大商戶亦紛紛推出聖誕節優惠，即睇懶人包就知聖誕節有咩好去處、購物及飲食優惠！

（更新至11月30日）

聖誕打卡好去處

三五知己假日好去處

商場食肆購物優惠

Staycation及酒店自助餐優惠

聖誕禮物及特色產品

 

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【消費優惠】元氣壽司聖誕盛盒預訂優惠　會員享8折　渣打信用卡享85折
今日
【消費優惠】元氣壽司聖誕盛盒預訂優惠　會員享8折　渣打信用卡享85折
【消費優惠】A-1 Bakery聖誕蛋糕早鳥優惠　12月20日前預訂享88折
今日
【消費優惠】A-1 Bakery聖誕蛋糕早鳥優惠　12月20日前預訂享88折
【好去處】與新媒體藝術科技互動　體驗「瞬間移動」　網上預訂限時9折
2021/11/29
【好去處】與新媒體藝術科技互動　體驗「瞬間移動」　網上預訂限時9折
【聖誕節2021】Disney+電影角色降臨尖東　睇聖誕燈飾享酒店餐飲優惠
2021/11/29
【聖誕節2021】Disney+電影角色降臨尖東　睇聖誕燈飾享酒店餐飲優惠
【消費優惠】Uniqlo感謝節開鑼　香港寬頻Disney+訂戶買滿400元獲送多一個月訂閱
2021/11/29
【消費優惠】Uniqlo感謝節開鑼　香港寬頻Disney+訂戶買滿400元獲送多一個月訂閱
酒店 Staycation 好去處 飲食優惠 自助餐 聖誕節

下一篇文章

【消費優惠】元氣壽司聖誕盛盒預訂優惠　會員享8折　渣打信用卡享85折
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【聖誕節2021】Disney+電影角色降臨尖東　睇聖誕燈飾享酒店餐飲優惠
【聖誕節2021】Disney+電影角色降臨尖東　睇聖誕燈飾享酒店餐飲優惠
【Black Friday 2021】低至5折優惠！　7大網購平台優惠一覽
【Black Friday 2021】低至5折優惠！　7大網購平台優惠一覽
【消費優惠】Uniqlo感謝節開鑼　香港寬頻Disney+訂戶買滿400元獲送多一個月訂閱
【消費優惠】Uniqlo感謝節開鑼　香港寬頻Disney+訂戶買滿400元獲送多一個月訂閱
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年11月9日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年11月9日）
【消費優惠】A-1 Bakery聖誕蛋糕早鳥優惠　12月20日前預訂享88折
【消費優惠】A-1 Bakery聖誕蛋糕早鳥優惠　12月20日前預訂享88折
今日優惠精選 - 【消費優惠】富臨$28羊腩煲送臘味糯米飯　Boomsale Off White、FILA等3折開倉
【消費優惠】富臨$28羊腩煲送臘味糯米飯　Boomsale Off White、FILA等3折開倉
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款