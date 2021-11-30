【聖誕節2021懶人包】聖誕打卡搵食好去處 一文盡覽商場食肆酒店自助餐優惠（更新至11月30日） 精明消費 14:35 2021/11/30 分享： 臨近聖誕節，各大商場都開始換上聖誕節的布置及裝飾，充滿濃厚的聖誕節氣氛。如果想約摯愛、好友一起感受聖誕節氣氛，即睇有咩打卡聖誕節打卡位。另外，各大商戶亦紛紛推出聖誕節優惠，即睇懶人包就知聖誕節有咩好去處、購物及飲食優惠！ （更新至11月30日） 聖誕打卡好去處 【至1月1日】Disney+電影角色駕臨尖東 睇聖誕燈飾享酒店餐飲優惠 【至1月2日】將軍澳韓冬聖誕 玩大熱椪糖工作坊＋滑雪體驗 【至1月2日】迪士尼冰雪夢幻聖誕降臨荃灣 與《魔雪奇緣》安娜愛莎體驗飄雪冬日 【至1月2日】《怪獸公司》登陸太古城中心 化身派送專員玩遊戲贏禮物 【至1月2日】DISNEYｘTOMICA東港城聖誕夢樂園 夢幻公主車Bling Bling登場 三五知己假日好去處 【至12月27日】赤柱聖誕市集逾60個人氣品牌登場 西部牛仔主題＋淘金遊戲贏足金黃金 【至2月27日】韓式自助影樓人生照相館II聖誕回歸 商場食肆購物優惠 【至1月2日】圓方消費享200%購物回贈 抽獎贏逾百萬元寶馬汽車 【至1月1日】Disney+電影角色降臨尖東 睇聖誕燈飾享酒店餐飲優惠 【至12月31日】領展29商場聖誕抽獎 送總值逾千萬商場現金禮券及禮品 【至12月20日】A-1 Bakery聖誕蛋糕早鳥優惠 12月20日前預訂享88折 【至12月17日】元氣壽司聖誕盛盒預訂優惠 會員享8折 渣打信用卡享85折 【至12月1日】Express Bar By Lassana聖誕特飲買一送一 Staycation及酒店自助餐優惠 【至12月31日】帝京聖誕Staycation 化身愛麗絲「味遊」仙境 【至12月10日】汀蘭居聖誕海鮮自助晚餐 12月10日前訂享8折 最平每位$551 愉景灣酒店Monchhichi住宿計劃 Klook獨家每晚$1,795起 聖誕禮物及特色產品 奇華聖誕限定禮盒 小食禮盒+朱古力蛋卷$130/套 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】元氣壽司聖誕盛盒預訂優惠 會員享8折 渣打信用卡享85折 今日 【消費優惠】元氣壽司聖誕盛盒預訂優惠 會員享8折 渣打信用卡享85折 【消費優惠】A-1 Bakery聖誕蛋糕早鳥優惠 12月20日前預訂享88折 今日 【消費優惠】A-1 Bakery聖誕蛋糕早鳥優惠 12月20日前預訂享88折 【好去處】與新媒體藝術科技互動 體驗「瞬間移動」 網上預訂限時9折 2021/11/29 【好去處】與新媒體藝術科技互動 體驗「瞬間移動」 網上預訂限時9折 【聖誕節2021】Disney+電影角色降臨尖東 睇聖誕燈飾享酒店餐飲優惠 2021/11/29 【聖誕節2021】Disney+電影角色降臨尖東 睇聖誕燈飾享酒店餐飲優惠 【消費優惠】Uniqlo感謝節開鑼 香港寬頻Disney+訂戶買滿400元獲送多一個月訂閱 2021/11/29 【消費優惠】Uniqlo感謝節開鑼 香港寬頻Disney+訂戶買滿400元獲送多一個月訂閱 酒店 Staycation 好去處 飲食優惠 自助餐 聖誕節