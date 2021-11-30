【聖誕節2021懶人包】聖誕打卡搵食好去處　一文盡覽商場食肆酒店自助餐優惠（更新至11月30日）

臨近聖誕節，各大商場都開始換上聖誕節的布置及裝飾，充滿濃厚的聖誕節氣氛。如果想約摯愛、好友一起感受聖誕節氣氛，即睇有咩打卡聖誕節打卡位。另外，各大商戶亦紛紛推出聖誕節優惠，即睇懶人包就知聖誕節有咩好去處、購物及飲食優惠！

（更新至11月30日）

聖誕打卡好去處

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商場食肆購物優惠

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