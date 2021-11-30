【大灣區】跨境數據互信互認平台正式啟動　中行交銀率先使用

為配合粵港澳大灣區跨境金融服務高速發展，首個由內地政府機關出資建設的「大灣區跨境數據互信互認平台」正式啟動。香港信貸資料服務機構諾華誠信宣布，其合資公司廣州南沙諾華數據有限公司為平台運營商，提供合法合規之渠道，滿足市場對跨境數據信息流通之需要。

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「大灣區跨境數據互信互認平台」營運模式由南沙政府出資建設、監督及管理，建構平台主要目的為促進粵港澳三地全方位深度合作，積極實踐跨境數據流通。首階段將提供金融類跨境身份驗證服務，協助兩地銀行進行跨境客戶KYC（認識你的客戶）程序。

平台率先獲得中國內地兩家大銀行鼎力支持，中國銀行及交通銀行將使用「大灣區跨境數據互信互認平台」進行跨境業務。而本港銀行亦可透過運營商使用平台服務進行跨境客戶KYC，核檢內地客戶提供的個人資訊，有效提升兩地金融機構對於跨境金融風險的識別及風險管理能力，滿足監管機構要求。

諾華誠信指，作為首家在港提供內地個人身份及資料驗證服務的香港信貸資料服務機構，將進一步研究開拓數據互認的深度及廣度，包括增加內地政務數據，合法合規有序探索並開展大灣區原始數據的互通，實現數據要素流通跨境合作的願景。

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此次專案為首個由政府機關全資擁有的跨境數據平台，充分落實《廣東省資料要素市場化配置改革行動方案》中提及的「開展跨境資料流程通的審查、評估、監管等工作」重要任務，有效開展跨境金融資料互認試點工作。

責任編輯：鄭樂怡

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