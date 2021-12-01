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【消費優惠】Soda Mall飛利浦小家電開倉低至2折　Pizza Hut​​​​​​​西寶城店$5多一件件裝必勝批

精明消費 07:00 2021/12/01

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Soda Mall：飛利浦小家電陳列品開倉低至2折

即日起至12月12日，Soda Mall舉行Philips陳列品開倉活動，部分產品低至2折起。多款家電都有優惠，包括風筒、鬚刨、聲波震動牙刷、空氣炸鍋、 空氣清新機、吸塵機及過濾水機等。貨品數量有限，售完即止。

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地址：始創中心店3樓318-320號舖
時間：早上11時至晚上9時

2. Pizza Hut西寶城店：$5多一件件裝必勝批

Pizza Hut為慶祝堅尼地城西寶城店開幕，現時推出優惠。凡於星期一至五（公眾假期及指定日子除外）惠顧單點件裝必勝批一件，即可以優惠價5元追加多一件。而此分店只提供外賣自取及不設網上預訂，追加優惠均為折實價，且不可與其他優惠同用。

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    +2

地址：堅尼地城卑路乍街8號西寶城3樓惠康超級廣場

3. Joy & Peace：全場鞋履低至$50

由即日起至12月11日（星期日、公眾假期除外），Joy & Peace在葵涌舉行開倉減價活動，全場鞋履低至50元，購買2件更可享額外9折。另外，現場只收現金，故最好帶足夠現金及自備環保袋。

    點擊圖片放大

開放時間：星期一至五（中午12時至晚上7時）／星期六（早上11時至下午4時）
交通方法：葵芳地鐵站D出口乘404M小巴至永健路

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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