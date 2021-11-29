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被日媒稱為「秒賺一億的男人」　他如何坐擁70億日圓身家？

個人增值 18:18 2021/11/29

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被日本媒體稱為「秒賺一億的男人」，經歷過大富大貴日子，又試過破產，最終成功靠約6,876港元翻身，到底有咩秘訣？變種新冠病毒株Omicron在全球擴散，令市場避險需求上升，專家點睇日圓瑞郎本周走勢？《後生仔傾吓偈》主持陳欣茵瓣數多多，仲有投資美股經驗，獲利4位數！「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

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撰文：hket小編

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