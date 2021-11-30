【退休理財】港人平均壽命冠絕全球　羅致光重提買終身年金保障老年生活

近日政府統計處公布了1986至2020年香港死亡趨勢，本港男女平均壽命繼續創新高，2020年出生的男嬰的平均壽命預期為82.9歲；女嬰的平均壽命預期為88歲，成全球最長壽的地方。不過勞工及福利局局長羅致光表示，如日後本港的死亡率持續下跌至低於2020年的死亡率，2020年出生的嬰兒平均壽命相信一定會比現時估計的數字高，平均壽命很有可能接近100歲。

到2090年想70歲退休可能性極低

羅致光曾於2019年調高長者綜緩合資格年齡至65歲時，發表「60歲是中年」言論，指「當大家都120歲時，60歲才算是中年」，引起民眾熱議。而他早前又於網誌表示，若未來死亡率下降趨勢持續，相信2020年剛出生的男嬰平均壽命會比現時預期的82.9歲還要高，粗略估計會接近100歲，到2090年時，他們想70歲便退休的可能性應該十分之低。他續稱，據2015年統計處人口推算，2020年本港達100歲或以上的長者有4,200人，但在2020年推算時已升至9,390人，到2055年，人數更會增加至40,610人，相信「現時祝人長命百歲便要小心些了」。

提議夫婦各買50萬終身年金

有部分退休人士退休後沒有收入，只靠强積金的積蓄勉強生活，除了降低市民生活質素外，對社會的經濟和消費都產生壓力。早前羅致光就倡議將強積金轉年金，讓退休人士每個月都有固定收入，不過遭到坊間質疑。日前他於網誌中重提購買年金，並推算65歲的長者如在巿場只購買一份到90歲屆滿的年金，若未來的平均壽命達90歲，有一半機會長者在90歲以後的生活開支無以為繼，因此他極力推薦市民購買一份終身的公共年金。

羅致光更建議沒有退休金或強制金的人士買多一份年金，因為可以每月有固定收入，同時保障長壽所帶來的額外財政風險。他假設如65歲的夫婦各買50萬元公共年金，日後每年可合共領取66,600元；到90歲時已合共領取166.5萬元；到100歲時將已合共領取233.1萬元，如果繼續長命過百歲，更可以繼續領取下去。

責任編輯：嚴熹曼

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