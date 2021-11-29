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【好去處】與新媒體藝術科技互動　體驗「瞬間移動」　網上預訂限時9折

精明消費 18:50 2021/11/29

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想體驗一下疑幻似真的光影藝術體驗？中環有一間最新的「TELEPORT．瞬間移動」展覽館，讓顧客可以試玩新媒體藝術。若在Klook及trip.com網上訂票，有限時9折優惠。

【主教山配水庫12月開放導賞團 免費遊覽仿羅馬式一級歷史建築：按此

「TELEPORT．瞬間移動」展覽館是全港第一個科幻藝術體驗館，佔地約5,000呎。整個展覽館共有8個體驗區，並集合了多國新媒體藝術家的作品。

開始體驗前，每名顧客首先根據個人性格和喜好，從「風火水土」揀選一個元素，製成專屬的AR電子登機證，同時會有一個虛擬面具作為頭像。然後，入場人士將會置身在虛擬的新媒體藝術世界。他們會在漆黑的環境內，運用身體感官，感受光影、聲音、色彩、機械人或數碼互動裝置發出的信息。有些裝置更會自動感應，可以與人互動。例如只要手舞足蹈，熒幕上的粒子即可以跟着動作流動。

除了玩互動裝置，入場人士又可觀賞荷蘭數碼藝術家Julius Horsthuis的作品「CYBERCITY」，片長10分鐘。這段影片採用香港的繁盛光芒作為背景，並演繹出未來的美麗幻變。

經旅遊平台訂票可享9折優惠

展覽館的票價會以日子及時段劃分，設有平日及星期五、六，日及公眾假期兩種票價，而時段則分為日間及夜間門票。需留意的是，晚上時段不設兒童門票，如果顧客帶同3至13歲小朋友入場，就要選日間門票。

現於Klook及trip.com網上訂購展覽館門票，也有限時9折優惠。成人平日門票原價為300元；現有9折為270元一張；假日門票原價為400元，現有9折為360元一張。詳情及訂票可瀏覽trip.comklook網站

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「TELEPORT．瞬間移動」展覽

  • 地址：中環皇后大道中139號 The L.place 11樓
  • 展覽日期：即日起至2022年2月28日

門票折後價錢：

日間時段（上午10時至下午6時）

  • 星期一至四：成人270元、學生（14至21歲）225元、兒童（3至13歲）180元
  • 星期五、六、日及公眾假期：成人360元、學生（14至21歲）315元、兒童（3至13歲）270元

夜間時段（下午6時至晚上10時，周末至11時）

  • 星期一至四：成人360元、學生（14至21歲）315元
  • 星期五、六、日及公眾假期：成人450元、學生（14至21歲）405元

*學生年齡界乎14至21歲，並需持有有效學生證

 

責任編輯：李伊洛

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欄名 : 消費錦囊

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