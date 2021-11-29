【虛擬貨幣】澳洲退休基金小試牛刀　機構投資者逐步增虛擬資產投資

上周加密貨幣市場主流貨幣窄幅上落，市場焦點轉移至元宇宙區塊（Metaverse）上。比特幣一周升0.09%，上周五報58,171美元；以太幣一周升3.9%，上周五報4,467美元。元宇宙區塊幣如The Sandbox一周上升60.0%；Decentraland一周上升16.1%，到周四大幅回吐一周升幅。

澳洲管理超過468億美元的資產退休基金Rest Super，於11月23日的年度股東大會上表示，該公司將數字資產視為其投資組合的重要組成部分，但將小心謹慎地進行，但由於仍然是一項非常不穩定的投資，所以最初的分配規模會相當小，隨着時間會慢慢增加。較早前澳洲已有大笨象退休基金表示考慮將投資數字資產。

薩爾瓦多計劃發債建「比特幣城市」

薩爾瓦多是一個低收入和高債務的國家，一直在與國際貨幣基金組織（IMF）就其一筆13億美元的貸款進行談判。而其中一個障礙是該國最近採用比特幣作為法定貨幣，IMF表示，考量到比特幣相關風險，薩爾瓦多不應將這種加密貨幣列為法定貨幣。薩爾瓦多總統Nayib Bukele於11月20日宣布，計劃明年發行10億美元比特幣債券，作為打造世界第一座「比特幣城市」的初期資金。

薩爾瓦多會在區塊鏈科技公司Blockstream和加密貨幣交易所Bitfinex的協助下，共同打造「比特幣城市」。該項目初期將由10億美元的比特幣債券提供資金，其中5億美元將用於加碼購買更多的比特幣，而其餘5億美元則將用於基礎設施支出，包括在當地建設供電和比特幣挖礦設施。城市座落位置主要依賴火山地熱發電，總統Nayib Bukele並承諾將實現淨零排放。除了10%的增值稅（VAT）以外，「比特幣城市」並不會徵收任何稅項。

【未來世界虛擬資產怎定位？按此】

薩爾瓦多無疑是走前很多，顯然好像已經準備跟IMF為首的西方主要國際金融體制斷絕關係，全部壓注於比特幣的未來。筆者認為加密貨幣市場走得好快，但究竟有幾快，筆者預料不到。而看到機構投資者會慢慢轉移資金分配，從比特幣開始然後到以太幣，再轉向其他加密資產。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場波動影響，上周五報15613點，一周升6.8%；ix比特幣指數報14234點，一周升3.5%；ix以太幣指數報38830點，一周升13.0%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 15613 +6.8%（+995） ix比特幣指數 14234 +3.5%（+480） ix以太幣指數 38830 +13.0%（+4458） *截至2021年11月26日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經