▲ 【ESG】強積金綠債及ESG投資10年增88倍 總額達139億元

積金局主席劉麥嘉軒撰文回顧強積金21年的發展，當中提及，近年全球的投資愈來愈重視「環境、社會及管治」（ESG）因素，綠色和可持續投資的發展愈來愈成熟，而過去10年間，強積金投資於綠色債券及ESG基金的投資金額，由2011年9月底的1.55億港元，增加至2021年9月底的139億港元，增幅達88倍。

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​鼓勵MPF基金納入ESG因素

劉麥嘉軒指，隨着綠色和可持續投資的發展愈來愈成熟，愈來愈多基金經理投資於以此為題的項目。在過去10年，強積金投資於綠色債券及ESG基金的投資金額，由2011年9月底至2021年9月底的10年間，由1.55億港元增88倍至的139億港元。

她又指，近年積金局亦制訂相關政策和措施，推動強積金基金在可持續投資方面的發展，帶領業界合作應對氣候和環境風險，包括向強積金受託人發出通函，鼓勵受託人及其投資經理將ESG因素納入投資過程，並向強積金計劃成員作出相關披露；以及在符合強積金基金投資政策的前提下，考慮把綠色債券納入強積金投資組合的可行性。

積金局亦剛發布一套指導原則，從財務風險管理的角度制定可持續投資的發展策略及作出相關披露，涵蓋管治、策略、風險管理及披露4個主要範疇，協助受託人訂立相關管治框架及措施以管理ESG風險。

責任編輯：李瑩

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