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【外滙前瞻】憂變種病毒拖累經濟復甦　資金流入日圓瑞郎避險

外匯、商品、債券 18:10 2021/11/29

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於南非發現的變種新冠病毒株Omicron在全球擴散，多國立即對非洲南部多國的旅客實施入境限制。臨近聖誕是零售促銷的大日子，市場擔心變種病毒會再度使多國封城，影響正在逐步復甦的經濟。消息拖累上周美元及美國長債息下跌，不過市場的避險情緒升溫，美國各年期國債獲不少投資者吸納的同時，全球股市都遭受壓力，或帶動美元避險需求。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培則認為，短期內美元未見會走弱。他指美滙指數的成分貨幣中，歐元及英鎊分別佔58%及12%，但現時歐洲正面對難民、疫情及北溪二號天然管道通氣無期等問題；英國又正面對脫歐後帶來的衝擊，歐元及英鎊顯得弱勢，導致有美元強勢的假象出現。中銀香港個人數字金融產品部預料，本周美滙指數會有上升機會，支持位在95.50，阻力位在97.00。

資金流入日圓及瑞郎避險

此外，市場因擔心變種病毒惡化引致全球經濟受損，資金紛紛流入日圓及瑞郎避險，短期帶動表現。避險需求上升，日圓兌美元上周反彈升2%，創去年3月以來最佳單日表現，而瑞郎兌美元則跌至6年低位。中銀香港個人數字金融產品部預料，本周日圓兌美元及瑞郎兌美元會有上升機會，日圓支持位在112.0，阻力位在115.0；瑞郎支持位在0.9100，阻力位在0.9500。

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 外滙走勢

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