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【財務自由】「秒賺一億的男人」823致富法　從破產到70億日圓身家　全球40個物業

個人增值 17:35 2021/11/29

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「我一秒鐘幾十萬上落」，呢句經典電影對白相信大家都記憶猶新。不過，竟然有一位男子被日本媒體稱為「秒賺一億的男人」，到底他有何過人之處？為何會有這個稱號？他有甚麼特別的經歷？

【日本平民股神小手川隆B.N.F只愛即日鮮 11萬身家暴漲至15億：按此

現年39歲的與澤翼（Yozawa Tsubasa）是日本知名投資者及企業家，不時會在YouTube分享自己的生活點滴，在日本被稱為「秒賺一億的男人」。雖然今時今日他秒賺一億，但與澤翼的致富之路並非一帆風順，年輕的時候他曾經是日本暴走族，不過後來發奮圖強考上早稻田大學。讀大學的時候，他曾多次創業，每日收入達1億日圓（約688萬港元）。

雖然生意大獲成功，但是一朝得志令與澤翼認為賺錢很容易，以致胡亂揮霍，其後宣布破產。不過，他沒有因而放棄，反而花大量時間學習投資知識，用10萬日圓（約6,876港元）成功翻身。他現時移居杜拜，投資領域涉及股票、房地產、外滙、虛擬貨幣、公司債、保險等。他更於馬來西亞、菲律賓、泰國、阿拉伯聯合酋長國、日本等5個國家擁有40個物業，就連買樓都是以現金「Full Pay」，淨資產總計約70億日圓（約4.8億港元）。

而與澤翼亦不吝惜分享個人致富心得，在著作《金錢的真理》就分享了自己的「823」金錢觀，不妨參考一下他的成功之道。

8分飽的幸福

與澤翼經歷過極盡奢華的生活，住豪宅、開名車、被美女包圍，之後卻落得破產的地步。自此他發現花錢的慾望是無窮無盡的，因此一開始就不應該讓慾望有機會無限延伸。他提倡「八分飽」的幸福：愛物惜物、與單一對象交往、定期旅行，就能夠感受幸福。只需擁有足夠的愛、食物及社交生活已經可以，其他非必要的東西應該全部捨棄，毋須得到所有人的讚賞，只要身邊的人懂你，就是最理想的八分飽狀態。

2年應急資金

與澤翼認為儲蓄非常重要，大家需要有可以支撐2年生活的應急資金，即使沒有工作也可以過活。因為人生不會一直都一帆風順，但是我們可以做好準備，擁有了應急資金後，下一步才是賺錢。

存3年「軍費」

「軍費」是指用來增加未來收入的資本，亦即是你日後賺錢的本金。這筆「軍費」用途主要用途是投資及創業，在投資方面可以作作買股票、基金、房地產等；而創業則可用來買貨物、網站的營運資金等。存夠應急資金後，下一步就是存下3年的儲蓄當作你的「軍費」。假如你每年可以儲10萬元，目標就是要先儲30萬元。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 理財學堂

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