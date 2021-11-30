【消費優惠】A-1 Bakery聖誕蛋糕早鳥優惠　12月20日前預訂享88折

臨近聖誕節，A-1 Bakery 及Atelier Gute推出5款賣相精緻的聖誕蛋糕，口味各有不同，12月20日前預訂可享有早鳥88折優惠。

傳統聖誕樹頭蛋糕造型的「粉紅童話」卷的日本甜王士多啤梨製造，內有鬆軟的士多啤梨味海綿蛋糕、士多啤梨忌廉及果醬為夾心。「光芒聖誕頌」是芒果蛋糕，蛋糕上有棉花糖及可愛聖誕裝飾、內層有忌廉、芒果醬及芒果粒。

而「奇幻聖誕夜」蛋糕用法國及比利時朱古力忌廉和生朱古力製造，上面有聖誕老人爬煙囪的趣怪裝飾。至於飛天鹿車造型的「夢幻聖誕號」只限網上訂購，朱古力和雜莓慕絲製成的鹿車上，有騎着獨角獸的聖誕老人及新鮮雜莓。

此外，Atelier Gute亦會推出「閃爍聖誕願」千層蛋糕，內層一共有13層班戟皮，並夾雜忌廉和日本甜王士多啤梨醬，只限指定分店有售。

加上，A-1 Bakery會員訂購以上蛋糕，不但享有88折，亦可再有照價折上折優惠，紅卡會員有9折、銀卡會員再有85折。

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以上蛋糕需預先訂購，可選網店或於門市訂購。顧客由即日至12月20日前預訂，即可享有以上折扣優惠，取貨日期則為12月1日至25日。

粉紅童話卷蛋 （13cm）

原價：188元

折後價：165.4元

原價：188元 折後價：165.4元 光芒聖誕頌

12cm 原價：188元 折後價：165.4元；

15cm 原價：258元 折後價：227元

12cm 原價：188元 折後價：165.4元； 15cm 原價：258元 折後價：227元 夢幻聖誕號

原價：378元

折後價：332.6元

原價：378元 折後價：332.6元 奇幻聖誕夜

12cm 原價：188元 折後價：166元；

15cm 原價：258元 折後價：227元

12cm 原價：188元 折後價：166元； 15cm 原價：258元 折後價：227元 閃爍聖誕願千層蛋糕（Atelier Gute限定，需到分店預訂）

原價：280元

折後價：246.4元

撰文：hket小編

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