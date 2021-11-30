【消費優惠】A-1 Bakery聖誕蛋糕早鳥優惠　12月20日前預訂享88折

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臨近聖誕節，A-1 Bakery 及Atelier Gute推出5款賣相精緻的聖誕蛋糕，口味各有不同，12月20日前預訂可享有早鳥88折優惠。
傳統聖誕樹頭蛋糕造型的「粉紅童話」卷的日本甜王士多啤梨製造，內有鬆軟的士多啤梨味海綿蛋糕、士多啤梨忌廉及果醬為夾心。「光芒聖誕頌」是芒果蛋糕，蛋糕上有棉花糖及可愛聖誕裝飾、內層有忌廉、芒果醬及芒果粒。
而「奇幻聖誕夜」蛋糕用法國及比利時朱古力忌廉和生朱古力製造，上面有聖誕老人爬煙囪的趣怪裝飾。至於飛天鹿車造型的「夢幻聖誕號」只限網上訂購，朱古力和雜莓慕絲製成的鹿車上，有騎着獨角獸的聖誕老人及新鮮雜莓。
此外，Atelier Gute亦會推出「閃爍聖誕願」千層蛋糕，內層一共有13層班戟皮，並夾雜忌廉和日本甜王士多啤梨醬，只限指定分店有售。
加上，A-1 Bakery會員訂購以上蛋糕，不但享有88折，亦可再有照價折上折優惠，紅卡會員有9折、銀卡會員再有85折。
以上蛋糕需預先訂購，可選網店或於門市訂購。顧客由即日至12月20日前預訂，即可享有以上折扣優惠，取貨日期則為12月1日至25日。
- 粉紅童話卷蛋 （13cm）
原價：188元
折後價：165.4元
- 光芒聖誕頌
12cm 原價：188元 折後價：165.4元；
15cm 原價：258元 折後價：227元
- 夢幻聖誕號
原價：378元
折後價：332.6元
- 奇幻聖誕夜
12cm 原價：188元 折後價：166元；
15cm 原價：258元 折後價：227元
- 閃爍聖誕願千層蛋糕（Atelier Gute限定，需到分店預訂）
原價：280元
折後價：246.4元
撰文：hket小編
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欄名 : 消費錦囊