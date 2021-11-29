【品味投資】拍賣史上最貴手袋　天價HERMÈS 400萬成交

國際拍賣行佳士得（Christie's）上周在香港舉行「The House of Luxury」雅逸精品秋季拍賣，其中兩件早前提到的珠寶和手袋成功拍賣，而HERMÈS（愛馬仕）喜馬拉雅Kelly 28鑽石手袋更打破全球拍賣史上最貴包款的紀錄。

【佳士得香港秋季拍賣會 HERMÈS手袋估價最低180萬：按此】

佳得士在2020年亦有拍賣HERMÈS手袋，其中霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮25公分內縫凱莉手袋以375萬港元成交，創下拍賣史上最貴手袋款式紀錄。今年，同樣是HERMÈS品牌的喜馬拉雅凱莉28鑽石手袋在上周五（11月26日）拍賣以400萬港元成交，刷新成為拍賣史上最貴包款，印證了HERMÈS仍然是富豪心目中的「手袋王」。

拍賣中亦有多款HERMÈS手袋，其中有多個款式的成交價超出最高估價的1.5倍價錢成交，例如霧面水綠色短吻鱷皮25公分柏金包最高估價為40萬港元，成交價為62.5萬港元；亮面漸變色SALVATOR蜥蜴皮25公分外縫凱莉包最高估價為35萬港元，成交價為87.5萬港元；限量版極紫色CLÉMENCE小牛皮流蘇SHOULDER凱莉包最高估價為4萬港元，成交價8.5萬港元。

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在秋季拍賣會中，昨日（11月28日）亦進行了瑰麗珠寶及翡翠首飾珠寶拍賣，其中隆重呈獻名為「THE SNOWDROP DIAMOND」鑽石項鏈最終以3,865萬港元成交。

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這兩項拍賣品中均由鑽石鑲嵌而成，拍賣順利進行足以反映手袋和鑽石項鏈這些奢侈品在市場上的價值和受歡迎程度。

責任編輯：區祖飛

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