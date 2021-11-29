  • 25°C
香港時間 : 20211129日 (週一) 16:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【品味投資】拍賣史上最貴手袋　天價HERMÈS 400萬成交

個人增值 15:20 2021/11/29

分享：

國際拍賣行佳士得（Christie's）上周在香港舉行「The House of Luxury」雅逸精品秋季拍賣，其中兩件早前提到的珠寶和手袋成功拍賣，而HERMÈS（愛馬仕）喜馬拉雅Kelly 28鑽石手袋更打破全球拍賣史上最貴包款的紀錄。

【佳士得香港秋季拍賣會　HERMÈS手袋估價最低180萬：按此

佳得士在2020年亦有拍賣HERMÈS手袋，其中霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮25公分內縫凱莉手袋以375萬港元成交，創下拍賣史上最貴手袋款式紀錄。今年，同樣是HERMÈS品牌的喜馬拉雅凱莉28鑽石手袋在上周五（11月26日）拍賣以400萬港元成交，刷新成為拍賣史上最貴包款，印證了HERMÈS仍然是富豪心目中的「手袋王」。

拍賣中亦有多款HERMÈS手袋，其中有多個款式的成交價超出最高估價的1.5倍價錢成交，例如霧面水綠色短吻鱷皮25公分柏金包最高估價為40萬港元，成交價為62.5萬港元；亮面漸變色SALVATOR蜥蜴皮25公分外縫凱莉包最高估價為35萬港元，成交價為87.5萬港元；限量版極紫色CLÉMENCE小牛皮流蘇SHOULDER凱莉包最高估價為4萬港元，成交價8.5萬港元。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

在秋季拍賣會中，昨日（11月28日）亦進行了瑰麗珠寶及翡翠首飾珠寶拍賣，其中隆重呈獻名為「THE SNOWDROP DIAMOND」鑽石項鏈最終以3,865萬港元成交。

    點擊圖片放大

這兩項拍賣品中均由鑽石鑲嵌而成，拍賣順利進行足以反映手袋和鑽石項鏈這些奢侈品在市場上的價值和受歡迎程度。

 

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

【品味投資】八心八箭到底係指咩？鑽石仲有咩切割方法？
2021/11/26
【品味投資】八心八箭到底係指咩？鑽石仲有咩切割方法？
【品味投資】佳士得香港秋季拍賣會　HERMÈS手袋估價最低180萬
2021/11/26
【品味投資】佳士得香港秋季拍賣會　HERMÈS手袋估價最低180萬
【品味投資】一連4日香港國際珠寶節今開鑼　11個展區鑽石鐘錶應有盡有
2021/11/25
【品味投資】一連4日香港國際珠寶節今開鑼　11個展區鑽石鐘錶應有盡有
【品味投資】Seiko 5 Sportsｘ《ONE PIECE》聯乘5款限量腕錶　每款限量5000隻
2021/11/22
【品味投資】Seiko 5 Sportsｘ《ONE PIECE》聯乘5款限量腕錶　每款限量5000隻
【品味投資】國酒「茅台」酒價長升長有　原來同呢2大原因有關?
2021/11/18
【品味投資】國酒「茅台」酒價長升長有　原來同呢2大原因有關?
手袋 成交 港元 品牌 香港 富豪 珠寶 拍賣 估價

下一篇文章

【ET財智Talk】恒生銀行特約：2022年投資展望　今晚8時見！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場調查】問舊人工或涉職場歧視　改善薪酬不平等　宜停問僱員舊薪酬
【職場調查】問舊人工或涉職場歧視　改善薪酬不平等　宜停問僱員舊薪酬
【健康增值】降血壓不止食西芹同木耳　11種降高血壓食物！
【健康增值】降血壓不止食西芹同木耳　11種降高血壓食物！
【北京冬奧】發行量少兼近年無紀念鈔　錢幣商料冬奧紀念鈔料可升值1倍
【北京冬奧】發行量少兼近年無紀念鈔　錢幣商料冬奧紀念鈔料可升值1倍
【健康增值】物理治療師教你紓緩行山後肌肉痠痛　4招拉筋應對遠足傷患
【健康增值】物理治療師教你紓緩行山後肌肉痠痛　4招拉筋應對遠足傷患
【聖誕節2021】汀蘭居聖誕海鮮自助晚餐　12月10日前訂享8折　最平每位$551
【聖誕節2021】汀蘭居聖誕海鮮自助晚餐　12月10日前訂享8折　最平每位$551
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款