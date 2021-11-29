【聖誕節2021】Disney+電影角色降臨尖東　睇聖誕燈飾享酒店餐飲優惠

仲有唔夠1個月就到聖誕節啦，每年不少人都會到尖沙咀睇燈飾應節！尖沙咀區內及海濱長廊一帶多棟大廈的外牆燈飾已經亮起，今年是由82000顆變色LED圓點組成、總面積4000平方米的多媒體幕牆燈飾。適逢Disney+早前登陸香港，今次燈飾更會播放迪士尼、彼思、Marvel、星球大戰、國家地理頻道及Star的聖誕燈飾影片，各位Disney粉絲唔好錯過啦！

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今年麼地道沿路的3條天橋有以聖誕卡為主題的燈飾，再配合雪花加以點綴伴襯。而永安廣場的燈飾亦充滿聖誕氣氛，聖誕老人穿上溜冰鞋與薑餅人為大家送上禮物和歡笑；帝苑酒店今年掛上38顆巨型雪花，附有閃爍動態效果，營造溫馨浪漫的冬日氣氛。

由即日起至明年1月1日，逢星期一至日的晚上6時至11時，聖誕燈飾將會亮燈。而平安夜、聖誕日、除夕、元旦之亮燈時間將稍為延長。

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另外，東尖沙咀地產發展商聯會成員商戶提供折扣優惠，包括多間酒店及餐廳優惠，如富豪九龍酒店Café Allegro的自助午餐及晚餐8折；千禧新世界香港酒店CAFÉ EAST、桃里、嵯峨野、LA TABLE、RESIDENCE LOUNGE & BAR、THE LOUNGE的餐飲8折優惠；海景嘉福洲際酒店Café on M的自助餐晚餐75折優惠等。

此外，由即日起至2022年1月1日期間，S⁺ REWARDS會員於尖沙咀中心及帝國中心即日以電子貨幣單一餐飲消費滿500元或以上，即日於商場禮賓處成功登記點數後，即可換領50元NOC Coffee Co.現金券乙張。

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參加攝影比賽 贏酒店自助餐

尖東閃爍燈飾攝影活動以「樂享．同賞」為主題，參加者可以閃耀璀璨或甜蜜愛意為主題拍攝，並把2021年的尖東燈飾照片上載至社交媒體參加比賽。獎品包括九龍香格里拉酒店Café Kool自助晚餐餐券（兩位）及帝苑酒店Le Soleil下午茶餐券（二人用）等，截止日期為2022年1月2日，比賽詳情可瀏覽此網址。

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責任編輯：曹佩鈞

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