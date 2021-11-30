【消費優惠】富臨$28羊腩煲送臘味糯米飯　Boomsale Off White、FILA等3折開倉

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 富臨：$28羊腩煲送臘味糯米飯

由即日起至12月5日，富臨推出28元羊腩煲，兼送每位1碗臘味糯米飯，2-4位可享用1煲，5位以上可享用2煲。如訂購2煲，如顧客少於5人到店，只會提供1煲並不設退款。供應時間為周一至周日晚市下午6時至8時30分。

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如需享用優惠，需提前一天預訂及網上付款為準。不接受當天或在門市即場在網上訂購此餐。此優惠不可與其他優惠同時使用。另茶芥及加一服務收費，需在門市現場按實際來的進食人數支付。

網上訂餐／富臨分店地址

2. Boomsale：Off White、FILA等3折開倉

由即日起至12月4日，Boomsale於中環舉行開倉活動，低至3折起！Supreme低至100元、Champion 低至190元，另有Off White、FILA、Ben Davis等等品牌3折起。

此外，Undercover、Nanamica、And Wander、Haversack、Blue Blue、08 Circus、RtA、Nigel Cabourn及本土正能量品牌Amenpapa都有優惠！

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地點：中環下亞厘畢道2號Fringe Club Fringe Dairy

時間：星期一至五早上11時至晚上8時；星期六早上11時至晚上6時

3. FunFun串串鍋：生日優惠 4人同行1人免費

Fun Fun串串鍋推出生日優惠，壽星於生日前後7天，於餐廳惠顧晚市，可享4人同行1人免費優惠。優惠期至另行通知。

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地址：旺角西洋菜南街1A-1K百寶利商業中心5樓

營業時間：中午12時30至晚上12時

電話：2234 5639

Whatspp ：63425444

撰文：hket小編

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