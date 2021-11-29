【大灣區】12月起可跨境辦理深圳社保　3類港人符合資格申請

深圳市社會保險基金管理局宣布，將為港澳居民特設「灣區社保服務通」專區，合資格的香港市民於12月2日起，可在港於中銀香港指定網點辦理深圳社保。

深圳市社保局指，近年港澳居民到內地發展的人數日益增多，不少在內地長期工作或退休的港人都希望能得到與內地居民同等待遇的生活保障。現時有參與內地社保計劃的港澳人員有約16萬，在深圳參加職工養老保險已經超過3萬人。

指定中銀香港網點可辦理

為加快港澳青年融入國家及大灣區發展，落實在深圳就業或居住的港澳居民納入社保制度覆蓋範圍內，深圳市社保局與中銀香港、深圳中行簽訂合作協議，港澳居民日後只要於中銀香港指定網點，便可申請靈活就業和城鄉居民養老保險參保登記業務，全程於網上跨境處理深圳社保，讓港澳居民可以和深圳市民一样享受社保待遇和服務。目前服務主要針對靈活就業人員和未來就業居民兩類，可辦理養老保險及醫療保險業務。

計劃現時有3類人符合資格，包括在深圳工作的港人，自僱及退休人士都可；深圳從事個體或靈活歲以上的就業港澳居民；及在深圳已辦理有效港澳台居民居住證的18歲至60歲未就業港澳居民。

責任編輯：嚴熹曼

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