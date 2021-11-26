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【投資觀點】瑞銀2022年4大重點投資建議　明年上下半年表現差異大

理財資訊 18:20 2021/11/26

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財富管理公司瑞銀預計，經過兩年來反覆實施封鎖和重新開放之後，明年將會是探索之年，並會出現新常態。2022年將是上下半年表現差異頗大的一年，上半年經濟高速增長及通脹居高不下，下半年經濟增長則將放緩而且通脹回落。在未來十年，投資者應該從淨零排放轉型以及顛覆性「ABCs科技」（即人工智慧、大數據和網路安全）中尋找機會。報告對明年的重點建議有以下4項。

1. 聚焦全球經濟增長贏家

首先，是買入全球經濟增長的贏家。在2022年上半年，全球經濟增長很可能持續高於平均水平，從而有利於周期性市場和板塊，包括歐元區和日本股票、美國中型股、全球金融股、大宗商品以及能源股。

【疫後復甦帶動股市盈利增長　分析：長綫宜部署中國資產：按此

2. 醫療保健行業中尋機會

另外，是尋求醫療保健行業的機會。雖然2022年初經濟增長將保持強勁，有利周期性行業，但隨着時間推進，增長將放緩，從而有利市場中的防禦性板塊，例如醫療保健。

3. 另闢非傳統收益率機遇

第三，是尋求非傳統收益率。以歷史水平來看，利率、債券收益率和信貸息差仍處於低點。在此環境下，美國優先貸款、合成型信貸、私募信貸和派息股具吸引力。

4. 縮減買債支持美元走強

最後，是為美元走強做好準備。美聯儲縮減買債，而全球經濟增放緩，這將利好美元，而不利於寬鬆貨幣政策支持的貨幣，例如歐元、日圓和瑞郎。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 理財學堂

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