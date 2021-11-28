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【聖誕節2021】將軍澳韓冬聖誕　玩大熱椪糖工作坊＋滑雪體驗

精明消費 10:00 2021/11/28

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將軍澳中心聯乘韓國觀光公社合辦「韓冬樂雪遊」，即日起至明年1月2日，將名列「韓國觀光100選」的江原道「院岱里白樺林」雪景帶到香港，有大量打卡位及遊戲，並舉行韓國椪糖及韓服體驗工作坊，享受一個「韓冬」聖誕。

享負盛名的江原道是韓國的滑雪勝地，更是2018冬季奧運舉辦地，商場特意打造了一條滑雪度假村，並帶來冰壺遊戲、4米長的雪山滑梯、迴轉滑雪和飛越滑雪板等雪地運動，可以免費試玩。

場內更有7大雪國打卡位及冰雪活動體驗，包括吉祥物MUGO（武熊），再乘坐玫瑰燈海纜車登上雪峰，漫步於360°全景白樺林、以手機玩AR冰釣體驗，還有韓冬雪人村、冬奧雪橇及營地。

而周末將有韓國椪糖工作坊及韓服體驗工作坊，親手製作韓國街頭小吃及穿上韓服，The Point by SHKP會員透過「新地商場」手機應用程式憑1,000積分兌換活動預留證，即可參加工作坊乙次。

    點擊圖片放大
    +2

將軍澳中心x韓國觀光公社《韓冬樂雪遊》

地點：將軍澳唐德街9號將軍澳中心G/F中庭
日期：即日起至2022年1月2日
時間：正午12時至晚上8時（拍照區星期六、日及公眾假期：上午11時30分至晚上9時）
查詢：3417 4328

 

作者、責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：將軍澳中心韓冬樂雪遊 體驗韓國滑雪及唯美打卡位（收費文章）】

欄名 : 消費錦囊

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