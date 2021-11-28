▲ 【聖誕節2021】汀蘭居聖誕海鮮自助晚餐 12月10日前訂享8折 最平每位$551

聖誕將至，坐落汀九橋旁的汀蘭居（Bay Bridge Lifestyle Retreat）推出節日自助晚餐，現在於12月10日或之前預訂，更可尊享8折早鳥優惠。

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任食即開生蠔、香煎鵝肝

酒店餐廳Bay's Kitchen & Bar供應的自助晚餐，提供超過50款美食佳餚，包括即開生蠔、龍蝦鉗、大蝦、藍青口等海鮮。大廚準備多道美食，包括法式芝士龍蝦、香煎鵝肝、伊比利亞黑毛豬火腿、燒安格斯西冷等。現場更特設惹味燒烤專區，供應烤新西蘭羊架及沙嗲雞串等。

當然，自助餐會供應聖誕必吃的烤原隻火雞，用上年幼的火雞，脂肪含量較低，但肉質比一般火雞更嫩滑，原隻烤焗時加入多種餡料、香料及香草，外酥內嫩，油脂分布均勻。

另外，酒店亦有供應琳瑯滿目的聖誕節甜品，如聖誕樹頭蛋糕、聖誕布甸及聖誕乾果餡餅等。聖誕老人更會於12月24及25日自助晚餐時段現身，配合扭氣球活動，為食客送上聖誕祝福。

於12月10日或之前，預訂12月24日至26日期間之自助晚餐，並繳付全數，即可獲8折優惠，最平為551元（原價688元，另收以原價計算之加一服務費）。

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汀蘭居聖誕海景自助晚餐 12月23日及26日

早鳥優惠：成人551元，小童479元

原價：成人688元，小童598元



12月24日及25日

早鳥優惠：成人615元，小童479元

原價：成人768元，小童598元（聖誕老人到訪及扭氣球表演） 另收以原價計算之加一服務費 電話：2945 1138 優惠詳情

作者、責任編輯：招美寶

【原文：汀蘭居推聖誕海鮮自助晚餐 12月10日前訂享8折優惠】

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