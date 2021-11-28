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【職場調查】問舊人工或涉職場歧視　改善薪酬不平等　宜停問僱員舊薪酬

個人增值 15:00 2021/11/28

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近期美國、芬蘭和葡萄牙相繼討論和立法，保障勞工權益；英國有提倡性別平等的組織Fawcett Society日前發表一項調查結果，揭示當僱主詢問求職者以往薪金，有可能涉及職場歧視，導致薪酬不平等。

負責研究的Savanta ComRes曾對2,000名員工進行調查發現，有4成受訪僱員很大可能會向上司謊報舊薪金，故其資訊並無參考價值。同時，有58%女性和54%男性認為披露過去的收入後，意味着他們獲得的工資將會低於原本應得的工資。此外，有61%女性表示被詢問舊薪酬後，會減少他們要求更高工資的信心，比例高於男性受訪者（53%）。

拉近薪酬差距　利整體經濟

該組織稱，過往的薪酬可能存在性別、種族和懷孕歧視等。若新僱主仍按照舊有薪酬作調整，這意味薪酬差距將不會得到改善。Fawcett Society提出，最簡單改善薪酬不平等的方法，為停止詢問僱員舊薪酬。除了有助拉近薪酬差距外，也能為整體經濟帶來好處。

今年，英國國家統計局（Office for National Statistics）發表有關性別薪酬的報告，發現男女差距為15.4%，高於2020年的14.9%。由於有較多女性從事低薪兼職，故整體勞工的性別薪酬差距，高於全職勞工。

有研究指出，兼職工作與低工資是掛鈎的。有近20%工資低於1.9萬英鎊（約20萬港元）工作為兼職工作，當中只有3%可以在家工作、7%提供彈性工作時間。採用彈性工時的社企Timewise，其行政總裁Melissa Jamieson表示，有很多從事兼職工作的女性也期望增加工時，以發展自己的事業。不過部分工作未必提供彈性安排，令她們只能離開職場，導致性別薪酬差距問題難以解決。

 

責任編輯：蕭寶玲

【原文：詢問求職者往日薪金 調查：或涉職場歧視（收費文章）】

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