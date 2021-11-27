【職場機遇】為搶人最低工資加至時薪106元　Lidl成英國最高薪酬超市

英國勞動力緊張，連鎖超市Lidl為了配合其擴張業務的發展，公布將會在明年3月份提高薪酬；並稱透過是次加薪，將成為全英最高薪酬的超市。

是次調高薪酬中，Lidl在英國倫敦以外的僱員薪酬，從最低薪酬的每小時9.5英鎊（約100港元）調高至每小時10.1英鎊（約106港元），具經驗的僱員薪酬則為每小時11.4英鎊（約120港元）。

配合業務擴張 明年3月實施

事實上，Lidl有此舉皆因正在擴充，並計劃至2023年前，由目前逾850家門店，增加至1,000家門店。故該公司明確表示，希望透過提高時薪，在招聘員工上提高競爭力。

根據BBC報道，Lidl稱加薪幅度超過6%，涉及超過2.1萬名僱員，即大約有8成僱員受惠。並表示是次加薪將會令公司成本增加180萬英鎊（約1,890萬港元）。其人力資源主管Nan Gibson表示：「我們不希望將成本轉嫁給消費者。」故加薪將列入投資計劃之中。

責任編輯：劉子瑜

（節錄）

【原文：英連鎖超市Lidl 最低時薪增至106元（收費文章）】

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