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【收息基金】瑞信看好明年環球股市　環球股票基金派息高達7厘　年初至今升逾10%

個人增值 17:55 2021/11/26

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【收息基金】瑞信看好明年環球股市　環球股票基金派息高達7厘　年初至今升逾10%

低息環境持續，帶動全球投資氣氛，今年以來MSCI世界指數升近17.7%。瑞信發表2022年展望，預測環球GDP明年增長4.2%，將成為股市推動力，料整體環球股市明年有6至7%回報。放眼環球股市的機遇，投資者可透過投資在環球股票基金，當中年初至今亦升逾10%，部分基金更有提供派息，最高更可高達7厘。

【歐股今年升21% 高盛唱好升勢延續 歐股基金派息高達6厘兼博增長：按此

瑞信分析指，展望2022年環球股市，雖然部分央行開始撤回疫情的刺激措施，但主要發達國家的利率料維持接近零水平，相信股票回報繼續吸引，料整體環球股市明年有6至7%回報。

環球股票基金派息高達7厘  

本網在晨星搜尋派息環球股票基金，晨星分類下的環球股票收益，年息率由0.1厘至7厘不等。最高派息為施羅德環球基金系列環球股息，同一基金的不同資產類別，過去12個月配息率分別高達7厘及6.98厘。根據晨星資料，截至今年10月31日，其投資組合佔比最重是電訊服務行業，佔21.89%，其次則是金融服務行業，佔18.54%，以及健康護理，佔13.34%。

該基金5大持股分別為製藥及生物技術公司輝瑞（Pfizer）、葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）、英國電訊集團（BT Group）、廣告公司電通（Dentsu Inc.）及煙草商帝國煙草 （Imperial Brands）。

而派息第三高為貝萊德全球基金系統分析環球股票高息基金，過去12個月配息率達6.58厘。根據晨星資料，截至今年10月31日，其投資組合佔比最重是科技行業，佔19.64%，其次則是防守性消費及健康護理，分別佔13.79%及12.97%。

該基金5大持股為美國大型企業，包括蘋果（美：APPL）、強生（美：JNJ）、Visa （美：V）、亞馬遜（美：AMZN）及直覺電腦軟體公司Intuit（美：INTU ）。

■派息環球股票基金表現比較■
（包括同一基金的不同資產類別）

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【分散風險兼收息 股債混合基金派息達10厘 年初至今升7%：按此

基金年初至今升逾10%

受惠於環球股市向好，基金普遍均有息有升，施羅德環球基金系列環球股息年初至今升13.62%，1年回報達17.57%；貝萊德全球基金系統分析環球股票高息基金年初至今升14.13%，1年回報17.71%。

投資者需要注意，雖然派息基金定期派息，亦有不少風險要考慮。派息基金派高息的同時，亦要留意基金價格亦會變動，投資派息基金可能會「賺息蝕價」。

此外，投資者需留意派息基金的條款有否列明會「以本派息」，派息基金有可能會使用酌情權，由基金的資本中調動資金派息，即部分派息金額可以來自投資者的投資本金。在這情況下，可導致每股資產淨值即時減少，用作將來投資的本金亦會減少。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 基金學堂

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