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【保單分紅險】建議書內的悲觀樂觀情景　對保單持有人有何意義？

保險 19:00 2021/11/27

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保單分紅險近年大行其道，保單持有人等同將保費交由保險公司全權投資，整個投資過程持有人毋須參與，亦毋須負擔背後的投資風險，只要每逢保單周年日便會向其宣派分紅，簡單而言就像騁請了一位專業操盤員幫自己投資，每年投資回報最差的情況只是零，而不會負數，這個概念吸引了不少被動投資者「換馬」，放棄傳統投資方法，轉而加入分紅險行列。

【唔係想買就買到！受保人病歷對投保壽險有何影響？：按此

保單的投資策略一般由三大資產類別組成，分別是固定收益工具、證券及另類投資，通常包括上市股票、債券、私募股權、互惠基金、對冲基金、甚至是物業。

以上各項都是具風險性的投資，實在難以提供保證回報的承諾，所以保單分紅一般都是浮動的，只是波動性一般較低，讓保單持有人在相對安全的投資環境下為財富增值，即使保險公司投資連年失利，只要持有保單年期較長，都有機會追落後，長綫而言獲利機會較大。

實現率高於100%代表勝預期

假設保單持有人不會在短期內退保，並決定長綫持有該分紅保單，在分紅的機制下，保單基本上沒有負回報的顧慮，但也不能因此而對建議書內顯示的預期回報過分樂觀，始終一日未退保，保單價值暫時只是流於數字遊戲。保監局為協助保單持有人了解保險公司過往紅利派發的表現，根據指引（GL16），要求保險公司在其網站發布有關分紅實現率的數字，以顯示建議書內的數字是否存有過多「水份」。

如實現率是100%，代表實際派發數目「達標」，高於100%代表「勝於預期」，低於100%代表「差於預期」。實現率適用於由2010年起及於最近五年內曾發出新保單的分紅產品，由於這是規管要求，保單持有人可自行於官網查閱保險公司發布的實現率，公開透明。

紅利實現率只反映過往表現

請注意，紅利實現率只是反映過往表現，並不代表將來回報，持有人不應過分倚賴作為揀選分紅產品的憑據。為了有更前瞻性的預測，分紅險的說明摘要文件必須加插「悲觀情景」及「樂觀情景」，加強持有人的心理準備迎接紅利的變動性。假設現行投資回報率是每年4%，悲觀情景是指連續每年下跌固定百分比；樂觀情景則是連續每年上升固定百分比。

 

（節錄）

【原文：保單分派紅利 長綫獲利較大（收費文章）】

＝＝＝＝＝

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撰文 : 劉啟明 中原金融集團高級營業董事、特許金融分析師（CFA®）、認可財務策劃師（CFP®）

欄名 : 保險百科

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